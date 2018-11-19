"Да пошел ты…": в Мелитополе маршрутчик унизил ветерана АТО

Коллаж РБК-Украина

Удостоверение участника боевых действий вызвало у водителя агрессию и злобу

В Мелитополе водитель маршрутки №6 обматерил участника боевых действий на Донбассе Игоря Лысенко, требуя оплату за проезд.

"Я зашел в маршрутку и показал удостоверение УБД. А в мой адрес сходу маты пошли и отказ везти по льготе. Я пытался выяснить фамилию у водителя, а он мне в ответ: "Да пошел ты…". Ругаться с ним я не стал", - рассказал ветеран в комментарии "РИА Мелитополь".

По его словам, в салоне маршрутки было немного людей, поэтому, чем мотивирован отказ водителя, Игорь "понятия не имеет".

"Каждое утро езжу на работу по УБД, водители нормально к этому относятся. В "шестерке" езжу не часто. Но такое хамство с матом от водителя слышу впервые", - сказал он и добавил, что все же заплатил 5 грн за проезд, так как спешил на службу и не было времени на выяснение отношений.

Но сейчас Лысенко намерен обращаться с претензией в транспортный отдел исполкома.

Отметим, что пользователей сети взбесил поступок водителя маршрутки.

"Материть АТОшника... Последствия бывают очень непредсказуемыми", - написал один юзер.

"Желаю этому маршрутчику работать на своем корыте номер шесть в "луга*донии", - отметил второй.

Ранее в одной из маршруток Мелитополя шофер обматерил мужчину, швырнув в него деньгами за то, что он заплатил за проезд монетами.

Также мы писали о том, что в Киеве неадекватный маршрутчик выгнал из салона мать с грудным ребенком.

Видео: РБК-Украина