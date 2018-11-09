Маршрутчик унизил пассажира, бросив в него деньгами

Коллаж РБК-Украина

Водителя разозлило то, что мужчина оплатил проезд монетами

В одной из маршруток Мелитополя произошел очередной инцидент с водителем и пассажиром: шофер обматерил мужчину, швырнув в него деньгами за то, что он заплатил за проезд монетами. Об этом сообщает издание 0619.

Пассажир передал водителю за проезд две бумажные купюры номиналом по одной гривне, а остальную сумму он дал мелочью.

Иллюстративное фото: РБК-Украина

"Молодой человек отдал деньги и вышел, а водитель начал злиться и просто швырнул мелочь парню в спину и сказал: " Ты бы еще по пять копеек расплатился". К тому же водитель его еще и в спину обматерил. Разве это нормальное отношение к пассажирам? Парень оплатил проезд. С каких это пор мелочь – не деньги? Зачем на человека такие гадости говорить?" – возмутилась женщина, которая присутствовала при инциденте.

Напомним, ранее в Киеве мужчина обнаружил свою машину с чужими номерами.

Также мы сообщали, что в Ровно водители маршруток устроили драку на глазах у пассажиров.

Дополним, в Луцке пассажир избил водителя с криками "я научу вас, маршрутчиков".

Видео: РБК-Украина