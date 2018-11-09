ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Маршрутчик унизил пассажира, бросив в него деньгами

STYLERПроисшествия    09.11.2018 - 21:55
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Водителя разозлило то, что мужчина оплатил проезд монетами

В одной из маршруток Мелитополя произошел очередной инцидент с водителем и пассажиром: шофер обматерил мужчину, швырнув в него деньгами за то, что он заплатил за проезд монетами. Об этом сообщает издание 0619.

Пассажир передал водителю за проезд  две бумажные купюры номиналом по одной гривне, а остальную сумму он дал мелочью.

Маршрутчик унизил пассажира, бросив в него деньгамиИллюстративное фото: РБК-Украина

"Молодой человек отдал деньги и вышел, а водитель начал злиться и просто швырнул мелочь парню в спину и сказал: " Ты бы еще по пять копеек расплатился". К тому же водитель его еще и в спину обматерил. Разве это нормальное отношение к пассажирам? Парень оплатил проезд. С каких это пор мелочь – не деньги? Зачем на человека такие гадости говорить?" – возмутилась женщина, которая присутствовала при инциденте.

Напомним, ранее в Киеве мужчина обнаружил свою машину с чужими номерами.

Также мы сообщали, что в Ровно водители маршруток устроили драку на глазах у пассажиров.

Дополним, в Луцке пассажир избил водителя с криками "я научу вас, маршрутчиков". 

Видео: РБК-Украина

Новости Украины водителиденьгимаршрутка
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь