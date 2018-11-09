Маршрутник принизив пасажира, кинувши в нього грошима

Водія розлютило те, що чоловік оплатив проїзд монетами
В одній з маршруток Мелітополя стався черговий інцидент з водієм і пасажиром: шофер обматюкав чоловіка, жбурнувши в нього грошима за те, що він заплатив за проїзд монетами. Про це повідомляє видання 0619.
Пасажир передав водієві за проїзд дві паперові купюри номіналом по одній гривні, а решту суми він дав дріб'язком.
Ілюстративне фото: РБК-Україна
"Молодий чоловік віддав гроші і вийшов, а водій почав злитися і просто жбурнув дріб’язок хлопцеві в спину і сказав: "Ти б ще по п'ять копійок розплатився". До того ж водій його ще й в спину обматюкав. Хіба це нормальне ставлення до пасажирів? Хлопець оплатив проїзд. З яких це пір дрібниця – не гроші? Навіщо на людину такі гидоти говорити?" – обурилася жінка, яка була свідком події.
Нагадаємо, раніше в Києві чоловік виявив свою машину з чужими номерами.
Також ми повідомляли, що у Рівному водії маршруток влаштували бійку на очах у пасажирів.
Доповнимо, у Луцьку пасажир побив водія з криками "я навчу вас, маршрутників".
Відео: РБК-Україна