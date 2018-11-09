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Маршрутник принизив пасажира, кинувши в нього грошима

STYLERПодії    09.11.2018 - 21:55
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Водія розлютило те, що чоловік оплатив проїзд монетами

В одній з маршруток Мелітополя стався черговий інцидент з водієм і пасажиром: шофер обматюкав чоловіка, жбурнувши в нього грошима за те, що він заплатив за проїзд монетами. Про це повідомляє видання 0619.

Пасажир передав водієві за проїзд дві паперові купюри номіналом по одній гривні, а решту суми він дав дріб'язком.

Маршрутник принизив пасажира, кинувши в нього грошимаІлюстративне фото: РБК-Україна

"Молодий чоловік віддав гроші і вийшов, а водій почав злитися і просто жбурнув дріб’язок хлопцеві в спину і сказав: "Ти б ще по п'ять копійок розплатився". До того ж водій його ще й в спину обматюкав. Хіба це нормальне ставлення до пасажирів? Хлопець оплатив проїзд. З яких це пір дрібниця – не гроші? Навіщо на людину такі гидоти говорити?" – обурилася жінка, яка була свідком події.

Нагадаємо, раніше в Києві чоловік виявив свою машину з чужими номерами.

Також ми повідомляли, що у Рівному водії маршруток влаштували бійку на очах у пасажирів.

Доповнимо, у Луцьку пасажир побив водія з криками "я навчу вас, маршрутників".

Відео: РБК-Україна

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