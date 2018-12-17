"Давайте разом врятуємо дитину": Полякова звернулася за допомогою до шанувальників

Колаж РБК-Україна

Артистка закликала всіх небайдужих зібрати кошти на лікування

Відома українська співачка Ольга Полякова, яка поділилася інтимними подробицями з DZIDZIO, закликала допомогти хворій дівчинці Лізі. Відповідний запис артистка опублікувала у своєму профілі в Instagram.

У Лізи ускладнення від хіміотерапії, які вимагають термінового втручання. У дівчинки синдром Лайєлла - найбільш важкий варіант алергічного бульозного дерматиту, який трапляється раз на мільйон випадків. У дівчинки постраждало 95% шкіри.

"Лізу готова взяти на лікування клініка у Ватикані, яка спеціалізується на подібних важких випадках. Залишається небагато - ще 3 мільйони гривень, які складаються з ваших 10-20-30-50-1000-100000... Кожна гривня важлива", - написала співачка.

Наголошується, що Оля Полякова разом з режисером Євою Стрельникової зняла ролик, щоб підтримати Лізу. За сюжетом дія відбувається в 2030 році, коли здійснилися всі мрії дівчинки.

"Це надважка тема. І ми відповідаємо за кожну дитину в нашій країні, навіть якщо система не досконала. Гуртуємося. Давайте разом врятуємо дитину!" - закликає зірка.

Скріншот поста: (instagram.com/polyakovamusic)

Нагадаємо, що Комаров і Дорофєєва звернулися із закликом допомогти юній українці.

Раніше ми писали про те, що мама просить допомогти врятувати дівчинку, для якої терміново потрібні ліки.

А також розповідали про те, що українців просять допомогти самій героїчній дитині.