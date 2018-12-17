"Давайте вместе спасем ребенка": Полякова обратилась за помощью к поклонникам

Коллаж РБК-Украина

Артистка призвала всех неравнодушных собрать средства на лечение

Известная украинская исполнительница Ольга Полякова, которая поделилась интимными подробностями с DZIDZIO, призвала помочь больной девочке Лизе. Соответствующую запись артистка опубликовала в своем профиле в Instagram.

У Лизы осложнения от химиотерапии, которые требуют срочного вмешательства. У девочки синдром Лайелла - наиболее тяжёлый вариант аллергического буллёзного дерматита, который случается раз в миллион случаев. У девочки пострадало 95% кожи.

"Лизу готова взять на лечение клиника в Ватикане, специализирующаяся на подобных тяжелых случаях. Остается немного - еще 3 миллиона гривен, которые состоят из ваших 10-20-30-50-1000-100000... Каждая гривна важна", - написала певица.

Отмечается, что Оля Полякова вместе с режиссером Евой Стрельниковой сняла ролик, чтобы поддержать Лизу. По сюжету действие происходит в 2030 году, когда осуществились все мечты девочки.

"Это супертяжелая тема. И мы отвечаем за каждого ребенка в нашей стране, даже если система не совершенна. Сплочаемся. Давайте вместе спасем ребенка!" - призывает звезда.

Скриншот поста: (instagram.com/polyakovamusic)

Напомним, что Комаров и Дорофеева обратились с призывом помочь юной украинке.

Ранее мы писали о том, что мама просит помочь спасти девочку, для которой срочно нужны лекарства.

А также рассказывали о том, что украинцев просят помочь самому героическому ребенку.