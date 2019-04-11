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Дебати Порошенка і Зеленського: астролог дав несподіваний прогноз

STYLERЖиття    11.04.2019 - 10:11
Дебати Порошенка і Зеленського: астролог дав несподіваний прогноз
Фото: колаж РБК-Україна

Дебати Порошенка і Зеленського не вплинуть на голосування на виборах президента 21 квітня

Дебати Петра Порошенка і Володимира Зеленського повинні відбутися 19 квітня, але їх результат істотно не вплине на голосування у другому турі виборів президента 21 квітня, оскільки українці вже визначилися зі своїми фаворитами в гонці. Таку думку висловив відомий астролог Влад Росс, передає "Главред".

За його словами, шанси Зеленського провести дебати гідно вищі саме 19 квітня. Також астролог вважає, що в разі проведення заходу на НСК "Олімпійський" це буде "повний розгром" Порошенка.

У той же час Росс знаходить більш імовірним варіантом дебати в студії, яка є для чинного президента більш "звичним, зручним та виграшним майданчиком".

"Однозначно, в студії буде більше шансів у Петра Порошенка виступити гідно", - наголосив астролог.

Дебати Порошенка і Зеленського: астролог дав несподіваний прогноз

Петро Порошенко (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Також він заявив, що 21 квітня у день виборів Уран з'єднається із Сонцем, де Сонце означає харизму, владу та панування, а планета Уран керує Водолієм, який є знаком Зодіаку кандидата в президенти Зеленського.

"Однак на ці дні його гороскоп такий, що якщо дебати пройдуть не дуже благополучно для нього, 21 квітня він все одно, за всіма ознаками, має перемогти у другому турі виборів", - запевнив астролог.

Дебати Порошенка і Зеленського: астролог дав несподіваний прогноз

Володимир Зеленський (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Нагадаємо, що кандидати в президенти призначили різні дати проведення дебатів. Петро Порошенко пропонує провести дебати із Володимиром Зеленським 14 квітня. У той же час Зеленський заявив, що збирається провести дебати з Порошенком 19 квітня.

Як повідомлялося, юрист розповів Styler про те, є якась відповідальність за неявку на дебати і що буде у разі їх непроведення взагалі.

Також ми писали про те, чи нестимуть кандидати якусь відповідальність, якщо проведуть дебати не так, як передбачає Закон "Про вибори Президента України".

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