Що робити, якщо ваш автомобіль замело в дорозі: поради рятувальників ДСНС

В жодному разі не можна панікувати
Нещодавно Україну накрило снігопадами. Найбільше постраждала Закарпатська область. Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій дають поради - що робити, якщо вас в дорозі застала заметіль. Інфографіку, що може знадобитися водіям, яких нагальні потреби все ж змусили вирушити в дорогу, розмістило Управління ДСНС України у Закарпатській області.
Через сильну заметіль і ускладнену видимість водіям часто доводиться припиняти рух.
Управління попереджає, що в період сильних снігопадів на автовласників майже всюди чатують снігові пастки. А вибратися з них майже неможливо без допомоги рятувальних служб. Чого не треба робити - це панікувати.
Ілюстративне фото: pixabay.com
Що робити, якщо ви опинилися в сніговому полоні:
Поради від рятувальників ДСНС: facebook.com/DsnsZakarpattya/
Нагадаємо, у Львівській області частково було призупинено роботу транспорту через надзвичайну ситуацію на дорогах.
До речі, нещодавно в Харкові через негоду на школяра впав козирок під'їзду багатоповерхівки.
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