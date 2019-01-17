Що робити, якщо ваш автомобіль замело в дорозі: поради рятувальників ДСНС

Колаж РБК-Україна

В жодному разі не можна панікувати

Нещодавно Україну накрило снігопадами. Найбільше постраждала Закарпатська область. Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій дають поради - що робити, якщо вас в дорозі застала заметіль. Інфографіку, що може знадобитися водіям, яких нагальні потреби все ж змусили вирушити в дорогу, розмістило Управління ДСНС України у Закарпатській області.

Через сильну заметіль і ускладнену видимість водіям часто доводиться припиняти рух.

Управління попереджає, що в період сильних снігопадів на автовласників майже всюди чатують снігові пастки. А вибратися з них майже неможливо без допомоги рятувальних служб. Чого не треба робити - це панікувати.

Ілюстративне фото: pixabay.com

Що робити, якщо ви опинилися в сніговому полоні:

встановити автомобіль двигуном у навітряну сторону;

розгрібати сніг навколо машини;

закрити двигун з боку радіатора;

періодично прогрівати двигун автомобіля;

не допускати потрапаляння в салон вихлопних газів;

не відходити від машини за межі видимості;

телефонувати до службу порятунку за номером "101".

Поради від рятувальників ДСНС: facebook.com/DsnsZakarpattya/

Нагадаємо, у Львівській області частково було призупинено роботу транспорту через надзвичайну ситуацію на дорогах.

До речі, нещодавно в Харкові через негоду на школяра впав козирок під'їзду багатоповерхівки.

Також ми повідомляли про те, що в Карпатах зберігається лавинна небезпека.