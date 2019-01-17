ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Що робити, якщо ваш автомобіль замело в дорозі: поради рятувальників ДСНС

STYLERЖиття    17.01.2019 - 11:24
Що робити, якщо ваш автомобіль замело в дорозі: поради рятувальників ДСНС
Колаж РБК-Україна

В жодному разі не можна панікувати

Нещодавно Україну накрило снігопадами. Найбільше постраждала Закарпатська область. Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій дають поради - що робити, якщо вас в дорозі застала заметіль. Інфографіку, що може знадобитися водіям, яких нагальні потреби все ж змусили вирушити в дорогу, розмістило Управління ДСНС України у Закарпатській області.

Через сильну заметіль і ускладнену видимість водіям часто доводиться припиняти рух.

Управління попереджає, що в період сильних снігопадів на автовласників майже всюди чатують снігові пастки. А вибратися з них майже неможливо без допомоги рятувальних служб. Чого не треба робити - це панікувати.

Що робити, якщо ваш автомобіль замело в дорозі: поради рятувальників ДСНС

Ілюстративне фото: pixabay.com

Що робити, якщо ви опинилися в сніговому полоні: 

  • встановити автомобіль двигуном у навітряну сторону;
  • розгрібати сніг навколо машини;
  • закрити двигун з боку радіатора;
  • періодично прогрівати двигун автомобіля;
  • не допускати потрапаляння в салон вихлопних газів;
  • не відходити від машини за межі видимості;
  • телефонувати до службу порятунку за номером "101".

Що робити, якщо ваш автомобіль замело в дорозі: поради рятувальників ДСНС

Поради від рятувальників ДСНС: facebook.com/DsnsZakarpattya/

Нагадаємо, у Львівській області частково було призупинено роботу транспорту через надзвичайну ситуацію на дорогах.

До речі, нещодавно в Харкові через негоду на школяра впав козирок під'їзду багатоповерхівки.

Також ми повідомляли про те, що в Карпатах зберігається лавинна небезпека.

Держстат оприлюднив рейтинг вартості проїзду в областях України Українцям розповіли про погоду на вихідних
Новини України транспортСнігопад
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся