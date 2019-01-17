Что делать, если ваш автомобиль замело в дороге: советы спасателей ГСЧС

Ни в коем случае нельзя паниковать
Недавно Украину накрыло снегопадами. Больше всего пострадала Закарпатская область. Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям дают советы - что делать, если вас в дороге застала метель. Инфографику для водителей, которых неотложные дела все же заставили отправиться в дорогу, разместило Управление ГСЧС Украины в Закарпатской области.
Из-за сильной метели и осложненной видимости водителям часто приходится прекращать движение.
Управление предупреждает, что в период сильных снегопадов на автовладельцев почти повсюду поджидают снежные ловушки. А выбраться из них почти невозможно без помощи спасательных служб. Чего не надо делать - это паниковать.
Иллюстративное фото: pixabay.com
Что делать, если вы оказались в снежном плену:
Советы от спасателей ГСЧС: facebook.com/DsnsZakarpattya/
Напомним, во Львовской области частично было приостановлено работу транспорта из-за чрезвычайной ситуации на дорогах.
Кстати, недавно в Харькове из-за непогоды на школьника упал козырек подъезда многоэтажки.
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