Что делать, если ваш автомобиль замело в дороге: советы спасателей ГСЧС

Коллаж РБК-Украина

Ни в коем случае нельзя паниковать

Недавно Украину накрыло снегопадами. Больше всего пострадала Закарпатская область. Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям дают советы - что делать, если вас в дороге застала метель. Инфографику для водителей, которых неотложные дела все же заставили отправиться в дорогу, разместило Управление ГСЧС Украины в Закарпатской области.

Из-за сильной метели и осложненной видимости водителям часто приходится прекращать движение.

Управление предупреждает, что в период сильных снегопадов на автовладельцев почти повсюду поджидают снежные ловушки. А выбраться из них почти невозможно без помощи спасательных служб. Чего не надо делать - это паниковать.

Иллюстративное фото: pixabay.com

Что делать, если вы оказались в снежном плену:

установить автомобиль двигателем в наветренную сторону;

разгребать снег вокруг машины;

закрыть двигатель со стороны радиатора;

периодически прогревать двигатель автомобиля;

не допускать попадания в салон выхлопных газов;

не отходить от машины за пределы видимости;

звонить в службу спасения по номеру "101".

Советы от спасателей ГСЧС: facebook.com/DsnsZakarpattya/

Напомним, во Львовской области частично было приостановлено работу транспорта из-за чрезвычайной ситуации на дорогах.

Кстати, недавно в Харькове из-за непогоды на школьника упал козырек подъезда многоэтажки.

Также мы сообщали о том, что в Карпатах сохраняется лавинная опасность.