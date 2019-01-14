Сніговий апокаліпсис: Закарпаття замітає снігом (фото)

Відео: YouTube/"Перший кабельний"

У понеділок, 14 січня, Закарпатська область опинилася в полоні потужного снігопаду. Як повідомляє видання Мukachevo.net всі дороги в Мукачівському районі засипані снігом, а місцеві жителі не можуть дістатися до роботи.

На трасі Київ-Чоп, за словами водіїв, є ділянки дороги, де рух не просто складний, а практично неможливий.

Фото: zakarpatpost.net

"Дорога з Ужгорода в Мукачево - не чищена. Їхав майже годину. На правій смузі у Нижньому Солотвиному 25 см снігу. Ніякої техніки в цьому напрямі не побачив. Ні спецмашин. А потім в Автодорі собі премії виписують за розчищення доріг", - повідомив закарпатський журналіст Віталій Глагола.

Відео: YouTube/"Панорама МК"

Така ж ситуація з трасами в Ужгородському та Берегівському районі. Траса на Іршаву вже трохи розчищена, а в Берегівському напрямі були помічені рятувальники з технікою.

Фото: mukachevo.net

ДСНС Закарпатській області повідомляє, що в регіоні на дорогах працює 64 одиниць техніки, а також 64 працівника з особового складу Облавтодору. Вони відзначають, що проїзд на перевалах Закарпаття утруднений, але можливий.

Фото: zakarpatpost.net

Вранці 14 січня багато жителів передмістя не змогли дістатися на роботу. У Мукачівському районі місцеві жителі змушені були йти пішки майже, так як відрізок у 20 кілометрів був повністю заблокований машинами, які забуксували в снігу. Громадський транспорт не ходить.

Крім того, стихія пошкодила лінії електропередач, без світла опинилося близько 16 населених пунктів.

Синоптики попереджають, що в понеділок очікується посилення північно-західного вітру з поривами до 15-20 м/с. На високогір'ях сильні хуртовини, на дорогах снігові замети. Ситуацію також ускладнюють тумани з видимістю 200-500 метрів.

Фото: zk.dsns.gov.ua

В горах зберігається значна сніголавинна небезпека, а в гірських районах можливе сходження снігу на дороги.

Тож рятувальники закликають водіїв утриматися від дальніх поїздок, не паркувати свої автомобілі під конструкціями і деревами, а туристів просять відкласти катання на лижах і походи в гори до стабілізації ситуації.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Закарпатті через рясний снігопад обвалився дах ринку.

А також розповідали про те, що Азовське море почало замерзати через істотне зниження температури повітря.