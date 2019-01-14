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Очередной обвал крыши на рынке - теперь на Закарпатье: подробности инцидента

STYLERПроисшествия    14.01.2019 - 12:41

Видео: youtube.com/Перший Кабельный

В городе Хуст Закарпатской области обрушилась крыша рынка из-за огромного количества снега. Об этом сообщило местное издание "Неділя. Закарпатські новини".

За последнее время это уже третий подобный инцидент в Украине после трагедии в Макеевке, где на голову людям упала крыша 23-х торговых мест, а также после подобного случая в Харькове, в результате чего пострадало трое людей.

К счастью, во время инцидента на месте обрушения никого не было.

"Нерасчищенный, заснеженный Хуст уже имеет первые жертвы. Слава Богу, что не человеческие", - написано на странице ресурса.

Очередной обвал крыши на рынке - теперь на Закарпатье: подробности инцидента

Фото с места события: http://zakarpatpost.net

В заметке говорится о катастрофической ситуации с уборкой снега в регионе.

"К зиме Хуст, увы, пока не готов... Скорее всего, готов будет только весной, когда чистить уже нечего будет - все сделает сама природа", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Индонезии на колесе обозрения перекинулись кабины с пассажирами.

Также мы сообщали о том, что в винницком троллейбусе разорвалось колесо, что привело к травмированию и госпитализации пассажира.

Кстати, недавно в центре Одессы на голову прохожему упал кирпич из аварийного дома.

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