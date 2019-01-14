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Черговий обвал даху на ринку - тепер на Закарпатті: подробиці інциденту

STYLERПодії    14.01.2019 - 12:41

Відео: youtube.com/Перший Кабельний

У місті Хуст Закарпатської області обвалився дах ринку через величезну кількість снігу. Про це повідомило місцеве видання "Неділя. Закарпатські новини".

За останній час це вже третій подібний інцидент в Україні після трагедії в Макіївці, де на голову людям впав дах 23-х торгових місць, а також після подібного випадку у Харкові, в результаті чого постраждало троє людей.

На щастя, під час інциденту на місці обвалу нікого не було.

"Нерозчищений, засніжений Хуст уже має перші жертви. Слава Богу, що не людські", - написано на сторінці ресурсу.

Черговий обвал даху на ринку - тепер на Закарпатті: подробиці інциденту

Фото з місця події: http://zakarpatpost.net

У дописі йдеться про катастрофічну ситуацію з прибиранням снігу в регіоні. 

"До зими Хуст, на жаль, поки що не готовий… Скоріш за все, готовим буде лише весною, коли чистити вже не буде чого - усе зробить сама природа", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Індонезії на колесі огляду перекинулися кабіни з пасажирами.

Також ми повідомляли про те, що у вінницькому тролейбусі розірвалося колесо, що призвело до травмування і госпіталізації пасажира.

До речі, нещодавно в центрі Одеси на голову перехожому впала цеглина з аварійного будинку.

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