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Винуватцям обвалу даху павільйону в Харкові загрожує серйозний тюремний термін

STYLERЖиття    13.01.2019 - 16:21
Винуватцям обвалу даху павільйону в Харкові загрожує серйозний тюремний термін
Ліквідація обвалу facebook.com/onlykharkov/)

Поки не відомо, кому саме поліція планує пред'явити звинувачення

Поліція розслідує інцидент з обваленням даху торговельного павльону в Харкові в п'ятницю, 11 січня. В результаті інциденту травми різного ступеня тяжкості отримали три жінки, стан яких медики оцінюють, як задовільний. Поліція відкрила кримінальне провадження за двома статтями ККУ. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

Винуватців притягнуть за двома статтями: ч. 2 ст. 272 "Порушення правил безпеки" і ч. 2 ст. 367 "Службова недбалість". Максимальний термін покарання за цими статтями передбачає позбавлення волі до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Зараз працівники поліції проводять розслідування, щоб встановити всі обставини даної події.

Винуватцям обвалу даху павільйону в Харкові загрожує серйозний тюремний термін

Ліквідація обвалу facebook.com/onlykharkov/)

Нагадаємо, постраждалі жінки перебувають у лікарні. У 68 і 28-річної жінки закриті травми голови, струс головного мозку й численні забої. 27-річна жінка отримала закриту травму та забій грудної клітки, закритий перелом грудного відділу хребта.

Нагадаємо, раніше ми публікували страшне відео з місця події в Макіївці - там обвалився дах на місцевому ринку.

Також ми писали про те в Донецькій області з-за обвалу на шахті загинув робітник.

Раніше ми повідомляли про те, що в Стамбулі з-за обвалу будівлі, яке обрушилося в результаті пожежі постраждали три людини.

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