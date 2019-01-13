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Виновникам обвала крыши павильона в Харькове грозит серьезный тюремный срок

STYLERЖизнь    13.01.2019 - 16:21
Виновникам обвала крыши павильона в Харькове грозит серьезный тюремный срок
Ликвидация обвала (facebook.com/onlykharkov/)

Пока не известно, кому именно полиция планирует предъявить обвинение

Полиция расследует инцидент с обрушением крыши торгового павльона в Харькове в пятницу, 11 января. В результате инцидента травмы разной степени тяжести получили три женщины, состояние которых медики оценивают, как удовлетворительное. Полиция открыла криминальное производство по двум статьям УКУ. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Виновников привлекут по двум статьям: ч. 2 ст. 272 "Нарушение правил безопасности" и ч. 2 ст. 367 "Служебная халатность". Максимальный срок наказания по этим статьям предусматривает лишение свободы до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Сейчас работники полиции проводят расследование, чтобы установить все обстоятельства данного происшествия.

Виновникам обвала крыши павильона в Харькове грозит серьезный тюремный срок

Ликвидация обвала (facebook.com/onlykharkov/)

Напомним, пострадавшие женщины находятся в больнице. У 68 и 28-летней женщины закрытые травмы головы, сотрясение головного мозга и множественные ушибы. 27-летняя женщина получила закрытую травму и ушиб грудной клетки, а также закрытый перелом грудного отдела позвоночника.

Напомним, ранее мы публиковали жуткое видео с места происшествия в Макеевке - там обвалилась крыша на местном рынке.

Также мы писали о том в Донецкой области из-за обвала на шахте погиб рабочий.

Ранее мы также сообщали о том, что в Стамбуле из-за обвала здания, которое обрушилось в результате пожара, пострадали три человека.

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