Снежный апокалипсис: Закарпатье заметает снегом (фото)

Видео: YouTube/"Перший кабельний"

В понедельник, 14 января, Закарпатская область оказалась в плену мощного снегопада. Как сообщает издание Мukachevo.net, все дороги в Мукачевском районе засыпаны снегом, а местные жители не могут добраться до работы.

На трассе Киев-Чоп, по словам водителей, есть участки дороги, где движение не просто затруднено, а практически невозможно.

Фото: zakarpatpost.net

"Дорога из Ужгорода в Мукачево - не почищенна. Ехал почти час. На правой полосе в Нижнем Солотвино 25 см снега. Никакой техники по этому направлению не увидел. Ни спецмашин. А затем в Автодоре себе премии выписывают за расчистку дорог", - сообщил закарпатский журналист Виталий Глагола.

Видео: YouTube/"Панорама МК"

Такая же ситуация с трассами обстоит в Ужгородском и Береговском районе. Трасса на Иршаву уже немного расчищена, а в Береговском направлении были замечены спасатели с техникой.

Фото: mukachevo.net

ГСЧС Закарпатской области сообщает, что в регионе на дорогах работает 64 единиц техники, а также 64 работника из личного состава Облавтодора. Они отмечают, что проезд на перевалах Закарпатье затруднен, но возможен.

Фото: zakarpatpost.net

Утром 14 января многие жители пригорода не смогли добраться на работу. В Мукачевском районе местные жители вынуждены были идти пешком почти, так как отрезок в 20 километров был полностью заблокирован машинами, которые забуксовали в снегу. Общественный транспорт не ходит.

Кроме того, стихия повредила линии электропередач и без света оказалось около 16 населенных пунктов.

Синоптики предупреждают, что в понедельник ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 15-20 м/с. На высокогорьях сильные метели, на дорогах – снежные заносы. Ситуацию также осложняют туманы, с видимостью 200-500 метров.

Фото: zk.dsns.gov.ua

В горах сохраняется значительная снеголавинная опасность, а в горных районах возможно схождения снега на дороги.

Поэтому спасатели призывают водителей воздержаться от дальних поездок, не парковать свои автомобили под конструкциями и деревьями, а туристов просят отложить катания на лыжах и походы в горы до стабилизации ситуации.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Закарпатье из-за обильного снегопада обвалилась крыша рынка.

А также рассказывали о том, что Азовское море начало замерзать из-за существенного понижения температуры воздуха.