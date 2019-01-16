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"Підсудна справа": в Харкові на школяра впав козирок під'їзду

STYLERПодії    16.01.2019 - 15:27
"Підсудна справа": в Харкові на школяра впав козирок під'їзду
Колаж РБК-Україна

Інцидент стався через недбале ставлення працівників ЖЕКу

У вівторок, 15 січня, в житловому будинку Харкова на школяра впав металевий  козирок будинку, розташований над дверима під'їзду. Про це повідомили батьки хлопця в групі "Харків. Салтівка" у Facebook.

Надзвичайний випадок трапився за адресою провулок Ржевський, 18, що в Новобаварському районі (житловий масив Салтівка).

За інформацією матері хлопчика, напередодні працівники ЖЕКу вирішили убезпечити жильців від бурульок і загородили підходи до будівлі червоно-білими стрічками. Однак перевірити надійність конструкції або хоча би зчистити з козирка сніг, вони забули.

&quot;Підсудна справа&quot;: в Харкові на школяра впав козирок під'їзду

Фото: facebook.com/h.saltovka/

"Накипіло! Хочу розповісти, як працює наш ЖЕК! Як мовиться, попереджений - значить озброєний! Кілька днів тому під нашим під'їздом натягнули стрічку і наклеїли на дверях під'їзду: "Обережно обвал. Машини не ставити". А з даху висіли великі бурульки.", - пише жінка в дописі.

На щастя, конструкція козирка впала хлопчику не на голову, а на ногу. 

"Це, дякую Богові, що не по голові! Коли я запитала у працівників, вони сказали: "Ну ми ж стрічку натягнули", - обурюється жінка.

&quot;Підсудна справа&quot;: в Харкові на школяра впав козирок під'їзду

Фото: facebook.com/h.saltovka/

Користувачі мережі запропонували жінці звернутися до суду.

"Стрічку натягнули, згоден! Про обвал написали, згоден! А організувати вихід з під'їзду в безпечному місці організували? Підсудна справа", - обурився Роман Гончаров.

"Довідку з лікарні і в суд. Нехай їх там натягнуть", - запропонував Vitaliy Goloborodov.

До речі, нещодавно у Кривому Розі стався обвал даху в будівлі колишнього Будинку культури "Коксохімік" - постраждала одна людина.

Раніше ми повідомляли про те, що поліція розслідує інцидент з обваленням даху торговельного павльону  Винуватцям трагедії загрожує тюремний строк до восьми років.

Відео: РБК-Україна

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