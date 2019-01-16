"Подсудное дело": в Харькове на школьника упал козырек подъезда

Коллаж РБК-Украина

Инцидент произошел из-за халатного отношения работников ЖЭКа

Во вторник, 15 января, в жилом доме Харькова на школьника упал металлический козырек дома, расположенный над дверью подъезда. Об этом сообщили родители парня в группе "Харьков. Салтовка" в Facebook.

Чрезвычайный случай произошел по адресу переулок Ржевский, 18, в Новобаварском районе (жилой массив Салтовка).

По информации матери мальчика, накануне работники ЖЭКа решили обезопасить жильцов от сосулек и загородили подходы к зданию красно-белыми лентами. Однако проверить надежность конструкции или хотя бы счистить с козырька снег, они забыли.

Фото: facebook.com/h.saltovka/

"Накипело! Хочу рассказать, как работает наш ЖЭК! Как говорится, предупрежден - значит вооружен! Несколько дней назад под нашим подъездом натянули ленту и наклеили на дверях подъезда: "Осторожно обвал. Машины не ставить". А с крыши висели большие сосульки.", - пишет женщина в посте.

К счастью, конструкция козырька упала мальчику не на голову, а на ногу.

"Это, благодарю Бога, что не по голове! Когда я спросила у работников, они сказали: "Ну мы же ленту натянули", - возмущается женщина.

Фото: facebook.com/h.saltovka/

Пользователи сети предложили женщине обратиться в суд.

"Ленту натянули, согласен! О обвале написали, согласен! А организовать выход из подъезда в безопасном месте организовали? Подсудное дело", - возмутился Роман Гончаров.

"Справку из больницы и в суд. Пусть их там натянут", - предложил Vitaliy Goloborodov.

Кстати, недавно в Кривом Роге произошел обвал крыши в здании бывшего Дома культуры "Коксохимик" - пострадал один человек.

Ранее мы сообщали о том, что полиция расследует инцидент с обрушением крыши торгового павльону Виновникам трагедии грозит тюремный срок до восьми лет.

Видео: РБК-Украина