ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Кривому Розі в колишньому будинку культури обвалився дах на людину (відео)

STYLERПодії    15.01.2019 - 22:01

Відео: YouTube / MNS GOV.UA

У Дніпропетровській області у Кривому Розі у Металургійному районі стався обвал даху в будівлі колишнього Будинку культури "Коксохімік", яка в даний час не експлуатується. В результаті інциденту під уламками виявився чоловік, повідомили у вівторок, 15 січня, в прес-службі ДСНС.

Рятувальники витягли потерпілого, після чого їм зайнялися медики.

Триповерхова будівля розташована за адресою вулиця Вадима Гурова, 19.

Як поінформували в ДСНС, сталося руйнування перекриття між третім поверхом і дахом на площі близько 1 тисячі квадратних метрів (загальна площа становить 2 тисячі "квадратів").

Інцидент стався близько 18:20.

Від ДСНС було залучено 14 осіб особового складу та 3 одиниці техніки.

Як повідомлялося раніше, 11 січня в тимчасово окупованій Макіївці в Донецькій області через скупчення снігу на покрівлі обвалився дах на "Червоному ринку". Постраждали чотири людини.

Також ми писали про те, що в той же день у Харкові завалився дах торгового павльона, в результаті чого травми різного ступеня тяжкості отримали три жінки.

14 січня стало відомо про те, що у місті Хуст Закарпатської області обвалився дах ринку через величезну кількість снігу.

Винуватцям обвалу даху павільйону в Харкові загрожує серйозний тюремний термін У ДСНС уточнили кількість постраждалих унаслідок обвалу кіоску у Харкові
Новини України Кривий Рігобвалспасатели
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся