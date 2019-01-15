У Кривому Розі в колишньому будинку культури обвалився дах на людину (відео)

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У Дніпропетровській області у Кривому Розі у Металургійному районі стався обвал даху в будівлі колишнього Будинку культури "Коксохімік", яка в даний час не експлуатується. В результаті інциденту під уламками виявився чоловік, повідомили у вівторок, 15 січня, в прес-службі ДСНС.

Рятувальники витягли потерпілого, після чого їм зайнялися медики.

Триповерхова будівля розташована за адресою вулиця Вадима Гурова, 19.

Як поінформували в ДСНС, сталося руйнування перекриття між третім поверхом і дахом на площі близько 1 тисячі квадратних метрів (загальна площа становить 2 тисячі "квадратів").

Інцидент стався близько 18:20.

Від ДСНС було залучено 14 осіб особового складу та 3 одиниці техніки.

Як повідомлялося раніше, 11 січня в тимчасово окупованій Макіївці в Донецькій області через скупчення снігу на покрівлі обвалився дах на "Червоному ринку". Постраждали чотири людини.

Також ми писали про те, що в той же день у Харкові завалився дах торгового павльона, в результаті чого травми різного ступеня тяжкості отримали три жінки.

14 січня стало відомо про те, що у місті Хуст Закарпатської області обвалився дах ринку через величезну кількість снігу.