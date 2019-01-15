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В Кривом Роге в бывшем доме культуры обвалилась крыша на человека (видео)

STYLERПроисшествия    15.01.2019 - 22:01

Видео: YouTube / MNS GOV.UA

В Днепропетровской области в Кривом Роге в Металлургическом районе произошел обвал крыши в здании бывшего Дома культуры "Коксохимик", которое в настоящее время не эксплуатируется. В результате инцидента под обломками оказался человек, сообщили во вторник, 15 января, в пресс-службе ГоСЧС.

Спасатели вытащили пострадавшего, после чего ему им занялись медики.

Трехэтажное здание расположено по адресу улица Вадима Гурова, 19. 

Как проинформировали в ГоСЧС, произошло разрушение перекрытия между третьим этажом и кровлей на площади около 1 тысячи квадратных метров (общая площадь составляет 2 тысячи "квадратов").

Инцидент произошел около 18:20. 

От ГоСЧС было привлечено 14 человек личного состава и 3 единицы техники.

Как сообщалось ранее, 11 января во временно оккупированной Макеевке в Донецкой области из-за скопившегося на кровле снега обрушилась крыша на "Красном рынке". Пострадали четыре человека.

Также мы писали о том, что в тот же день в Харькове обрушилась крыша торгового павльона, в результате чего травмы разной степени тяжести получили три женщины.

14 января стало известно о том, что в городе Хуст Закарпатской области обрушилась крыша рынка из-за огромного количества снега. 

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