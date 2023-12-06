День Святого Николая: история праздника и важные традиции, которых сегодня нужно придерживаться

6 декабря по новому церковному календарю в Украине отмечают день святого Николая. В этот день принято делать детям подарки, причем тайно подкладывать под подушку.
РБК-Украина (проект Styler) собрало все, что известно о традициях, запретах и приметах этого дня.
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, лунный календарь, Википедия.
Святой Николай приходит к детям и кладет им под подушки подарки. Считается, что это реальный человек - Николай Мирликийский (Чудотворец). Ходят легенды, что он был богатым человеком, поэтому мог позволить себе порадовать многих детей.
Кроме того, раньше в селах собирались самые старшие хозяева, чтобы сварить пшеничное пиво, а детям дарили особое печенье - николайчики. В Харьковской области праздновали трехдневные праздники Николая, на которые варили кутью и компот.
На Подолье день Святого Николая ждали "полазника". Это мужчина, который первым заходит в дом. Такой обычай предвещал богатство и счастье в течение года. Также через двор должен был пройти хозяин, дать скоту есть.
В Киевской области была другая традиция: хозяин двора приходил из церкви, брал миску со святой водой, паляницу с комочком соли, квача из разного зелья и кропил господу, скот и зерно.
Ко Дню Святого Николая нужно отдать все долги. Существует даже отдельная поговорка, которая звучит так: "Если ты мне не отдашь к Николаю, то уже не отдашь никогда".
А если вы с кем-то поссорились, принято мириться и прощать. Вот вам другая поговорка: "На Николая зови друга, зови и врага, оба будут друзья".
Икона Николая Чудотворца (фото: psdsale.com)
Как и на многие другие праздники, девушки гадали на будущего мужа. Делали это поздно вечером и с помощью колец, игл, зеркалец, нитей, расчесок и т. д.
Существовал отдельный обряд, который помогал определить, насколько большой будет будущая семья. Для этого нужно было встать напротив зеркала, а зеркало направить в сторону окна, из которого видно луну.
Поскольку отражение размывалось, в зеркале виднелась не одна луна, а несколько. Сколько девушка насчитала, столько членов семьи у нее будет в будущем.
Напомним, что 1 декабря Украина перешла на Новоюлианский календарь. В соответствии с ним даты подавляющего большинства религиозных праздников переносят на 13 дней назад.
Теперь дать важным церковным праздникам следующие:
Раньше мы рассказывали, когда украинцы будут отмечать день Святого Николая в 2023 году.
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