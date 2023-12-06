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День Святого Николая: история праздника и важные традиции, которых сегодня нужно придерживаться

День Святого Николая (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

6 декабря по новому церковному календарю в Украине отмечают день святого Николая. В этот день принято делать детям подарки, причем тайно подкладывать под подушку.

РБК-Украина (проект Styler) собрало все, что известно о традициях, запретах и приметах этого дня.

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, лунный календарь, Википедия.

Традиции на святого Николая

Святой Николай приходит к детям и кладет им под подушки подарки. Считается, что это реальный человек - Николай Мирликийский (Чудотворец). Ходят легенды, что он был богатым человеком, поэтому мог позволить себе порадовать многих детей.

Кроме того, раньше в селах собирались самые старшие хозяева, чтобы сварить пшеничное пиво, а детям дарили особое печенье - николайчики. В Харьковской области праздновали трехдневные праздники Николая, на которые варили кутью и компот.

На Подолье день Святого Николая ждали "полазника". Это мужчина, который первым заходит в дом. Такой обычай предвещал богатство и счастье в течение года. Также через двор должен был пройти хозяин, дать скоту есть.

В Киевской области была другая традиция: хозяин двора приходил из церкви, брал миску со святой водой, паляницу с комочком соли, квача из разного зелья и кропил господу, скот и зерно.

Ко Дню Святого Николая нужно отдать все долги. Существует даже отдельная поговорка, которая звучит так: "Если ты мне не отдашь к Николаю, то уже не отдашь никогда".

А если вы с кем-то поссорились, принято мириться и прощать. Вот вам другая поговорка: "На Николая зови друга, зови и врага, оба будут друзья".

Икона Николая Чудотворца (фото: psdsale.com)

Гадание на святого Николая

Как и на многие другие праздники, девушки гадали на будущего мужа. Делали это поздно вечером и с помощью колец, игл, зеркалец, нитей, расчесок и т. д.

Существовал отдельный обряд, который помогал определить, насколько большой будет будущая семья. Для этого нужно было встать напротив зеркала, а зеркало направить в сторону окна, из которого видно луну.

Поскольку отражение размывалось, в зеркале виднелась не одна луна, а несколько. Сколько девушка насчитала, столько членов семьи у нее будет в будущем.

Что нельзя делать 6 декабря

  • Заниматься тяжелым физическим трудом, ремонтом, рукоделием, стиркой, уборкой.
  • Отказывать нуждающимся в помощи, если у вас о ней просят, ведь это большой грех.
  • Ругаться, злиться, выплескивать отрицательные эмоции, желать кому-нибудь зла.
  • Допускать грязь и беспорядок в доме - убрать следует накануне.
  • Нарушать Рождественский пост, то есть запрещено есть мясо, яйца, масло, пить молоко. Однако на Николая можно позволить себе рыбу и морепродукты.
  • Стричь волосы.
  • Просить взаймы. К празднику нужно наоборот отдать все свои долги, чтобы не потерять финансовую удачу на весь следующий год.

Приметы на день Святого Николая

  • Большой иней - ждите урожая хлеба.
  • Если 6 декабря идет дождь - хорошо уродит озимые.
  • Мороз означает большой урожай хлеба и овощей.
  • Если дороги засыпают снегом, зима будет холодной и затяжной.
  • Сколько снега выпало на 6 декабря, столько же травы будет 22 мая.

Новый церковный календарь

Напомним, что 1 декабря Украина перешла на Новоюлианский календарь. В соответствии с ним даты подавляющего большинства религиозных праздников переносят на 13 дней назад.

Теперь дать важным церковным праздникам следующие:

  • Рождество Пресвятой Богородицы - 8 сентября (вместо 21 сентября)
  • Воздвижение Честного Креста Господня - 14 сентября (вместо 27 сентября)
  • Покров Пресвятой Богородицы - 1 октября (вместо 14 октября)
  • Введение в Храм Пресвятой Богородицы - 21 ноября (вместо 4 декабря)
  • Андрея Первозванного - 30 ноября (вместо 13 декабря)
  • День святого Николая - 6 декабря (вместо 19 декабря)
  • Рождество - 25 декабря (вместо 7 января)
  • Собор Пресвятой Богородицы - 26 декабря (вместо 8 января)
  • День преподобной Мелании (Щедрый вечер, Маланки) - 31 декабря (вместо 13 января)
  • Святого Василия Великого - 1 января (вместо 14 января)
  • Крещение Господне - 6 января (вместо 19 января)
  • Сретение Господне - 2 февраля (вместо 15 февраля)
  • Благовещение Девы Марии - 25 марта (вместо 7 апреля)
  • Рождество Иоанна Крестителя (Иоанна Купала) - 24 июня (вместо 7 июля)
  • Святых апостолов Петра и Павла - 29 июня (вместо 12 июля)
  • День Ильи Пророка - 20 июля (вместо 2 августа)
  • Маковея, Медовый Спас - 1 августа (вместо 14 августа)
  • Преображение Господне (Яблочный Спас) - 6 августа (вместо 19 августа)
  • Успение Пресвятой Богородицы - 15 августа (вместо 28 августа)
  • Усекновение председателя Иоанна Предтечи - 29 августа (вместо 11 сентября)

 

Раньше мы рассказывали, когда украинцы будут отмечать день Святого Николая в 2023 году.

Смотрите также новый календарь других церковных праздников в декабре 2023.

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