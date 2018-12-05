Синоптики попереджають українців про снігопади і істотне похолодання

Фото: Сніг (pixabay.com)

У деяких регіонах очікується мокрий сніг і дощі

Народний синоптик Наталка Діденко розповіла українцям про погодні умови в четвер, 6 грудня, і попередила про наближення морозів. Про це вона повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Наталка Діденко розповіла, що атмосферний фронт, який приніс в Україну мокрий сніг та дощ, рухається в східному напрямку.

"Сьогодні атмосферний фронт, який добре видно і на свіжому супутниковому фото і на карті поточної погоди по всій Європі, поступово почне рухатися у східному напрямку. У зоні фронту йтимуть мокрий сніг та дощ. Опади формуватимуть налипання мокрого снігу, ожеледь, посилюватимуть ожеледицю. Словом, робитимуть все, щоб випробувати на міцність нашу любов до грудня і до так званої "європейської" зими", - повідомила синоптик.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

Вона зазначила, що опади очікується у всіх областях України, крім західних, а потім очікується похолодання.

"Найближчої ночі тільки захід опиниться без опадів, на решта території України ще буде йти сніг, дощі і мрячитиме. А ось завтра вдень опади припиняться, температура повітря знизиться. Лише у східних областях, 6-го грудня ще випадати ме сніг в обнімку з дощем", - написала Діденко.

Вона розповіла, що температура повітря буде коливатися від +5 градусів до -5 градусів.

"Вночі в Україні 0 -5 морозу, вдень від 3 морозу до 1 тепла. У східних областях вночі та вдень близько нуля, в південній частині до + 1 + 5 градусів", - повідомила синоптик.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

У столиці очікується мокрий сніг і похолодання. За прогнозом Діденко, з 7 грудня морози стануть сильнішими.

"У Києві найближчої ночі - мокрий сніг, завтра вдень - без опадів. Температура повітря в столиці складе вночі та вдень 0-2 градуса морозу, а завтра ввечері похолодає до -3 -5 градусів. 7-го грудня мороз посилиться", - попередила синоптик і порадила тримати рівновагу і не падати під час ожеледиці.

"Відповідно, ожеледиця буде підставлятиме підніжки весело і частіше - обережно! Не захоплюйтеся взуттям на підборах або на пластиковій підошві - у травматологів і так роботи вистачає. А ще ж їм треба попити чай, вивчити нові методи гіпсування, краще не турбувати їх зайвий раз. Тримайте рівновагу у всіх можливих сенсах", - порадила Діденко.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українцям розповіли про погоду в найближчі дні.

А також розповідали про те, що синоптики дали прогноз погоди на Новий рік.

Відео: РБК-Україна