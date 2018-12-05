Синоптики предупреждают украинцев о снегопадах и существенном похолодании

Фото: Снег (pixabay.com)

В некоторых регионах ожидается мокрый снег и дожди

Народный синоптик Наталка Диденко рассказала украинцам о погодных условиях в четверг, 6 декабря и предупредила о приближающихся морозах. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

Наталка Диденко рассказала, что атмосферный фронт, который принес в Украину мокрый снег и дождь, двигается в восточном направлении.

"Сегодня атмосферный фронт, который хорошо видно и на свежем спутниковом фото и на карте текущей погоды во всей Европе, постепенно начнет двигаться в восточном направлении. В зоне фронта идти мокрый снег и дождь. Осадки будут формировать налипание мокрого снега, гололед, усиливать гололед. Словом, делать все, чтобы испытать на прочность нашу любовь к декабрю и к так называемой "европейской" зимы", - сообщила синоптик.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

Она отметила, что осадки ожидается во всех областях Украины, кроме западных, а потом ожидается похолодание.

"Ближайшей ночью только запад окажется без осадков, на остальной территории Украины еще будет идти снег, дожди и мряка. А вот завтра днем осадки прекратятся, температура воздуха снизится. Только в восточных областях 6-го декабря еще будет выпадать снег в обнимку с дождем", - написала Диденко.

Она рассказала, что температура воздуха в стране будет колебаться от +5 градусов до -5 градусов.

"Ночью в Украине 0 -5 мороза, днем от 3 мороза до 1 тепла. В восточных областях ночью и днем около нуля, в южной части до + 1 + 5 градусов", - сообщила синоптик.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

В столице ожидается мокрый снег и похолодание. По прогнозу Диденко, с 7 декабря морозы станут сильнее.

"В Киеве ближайшей ночью - мокрый снег, завтра днем - без осадков. Температура воздуха в столице составит ночью и днем 0-2 градуса мороза, а завтра вечером похолодает до -3 -5 градусов. 7-го декабря мороз усилится", - предупредила синоптик и посоветовала держать равновесие и не падать во время гололеда.

"Соответственно, гололедица будет подставлять подножки весело и чаще - осторожно! Не увлекайтесь обувью на шпильках или на пластиковой подошве - у травматологов и так работы хватает. А еще им чай надо попить, изучить новые методы гипсования, лучше не беспокоить их лишний раз. Держите равновесие во всех возможных смыслах", - посоветовала Диденко.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцам рассказали о погоде в ближайшие дни.

А также рассказывали о том, что синоптики дали прогноз погоды на Новый год.

Видео: РБК-Украина