Снегопады и дожди: украинцам рассказали о погоде в ближайшие дни

В Киеве в среду, 5 декабря, будет пасмурная погода с осадками в виде небольшого дождя ночью и сильного снега днем
В Украине в среду, 5 декабря, во всех областях пройдут осадки в виде мокрого снега и дождей, будет облачно с прояснением. Погодные условия будут определять атмосферные фронты и неустойчивые воздушные массы, сообщается на сайте Gismeteo.
В Винницкой и Житомирской областях между тем прогнозируется сильный снегопад.
Фото: снег (РБК-Украина)
На Западе температура воздуха в ночное время составит от −3 до −1 градуса, а днем столбики термометров покажет от +2 до +4 градусов.
В северных регионах и в Центре средняя температура будет варьироваться от -3 до +1 градуса.
В восточных областях ночью будет от −2 до 0 градусов, а в дневное время температура воздуха составит от +1 до +2 градусов.
На юге Украины ночью тепература будет от −1 до 0 градусов, а днем - от +1 до +2 градусов.
В Киеве в среду, 5 декабря, будет пасмурная погода с осадками в виде небольшого дождя (ночью) и сильного снега (днем). Температура воздуха будет колебаться в пределах 0... +1 градуса, хотя ощущения будут, как от -3 градусов (вечером).
Влажность воздуха составит 94-96%. Сила ветра - от 2 до 5 метра в секунду, направление южное - северо-западное.
Таблица погоды (скрин: gismeteo.ua)
В четверг, 6 декабря, также пасмурно, температура от -1 до 0 градусов.
В пятницу, 7 декабря, в столице похолодает до -5 градусов.
На выходных 8 и 9 декабря, в Киеве сохранится пасмурная облачная погода, осадки ожидаются в воскресенье - небольшой дождь. И если в субботу столбик термометра будет колебаться между -10 и -3 градусами, то в последний день недели потеплеет до +1... +2 градусов.
Таблица погоды (скрин: gismeteo.ua)
Ранее сообщалось, что народный синоптик Леонид Горбань предупредил украинцев о том, что погода в последний месяц года будет переменчивой и преимущественно не очень холодной, а "настоящая зима" ожидается уже после старого Нового года (14 января 2019 года) и продлится почти до апреля.
Также мы писали о том, что ранее синоптик рассказал, когда ждать самых лютых морозов.
Напомним, что ученые предсказали последствия климатической катастрофы для Европы.
Видео: РБК-Украина