Снегопады и дожди: украинцам рассказали о погоде в ближайшие дни

фото: снег (РБК-Украина)

В Киеве в среду, 5 декабря, будет пасмурная погода с осадками в виде небольшого дождя ночью и сильного снега днем

В Украине в среду, 5 декабря, во всех областях пройдут осадки в виде мокрого снега и дождей, будет облачно с прояснением. Погодные условия будут определять атмосферные фронты и неустойчивые воздушные массы, сообщается на сайте Gismeteo.

В Винницкой и Житомирской областях между тем прогнозируется сильный снегопад.

Фото: снег (РБК-Украина)

На Западе температура воздуха в ночное время составит от −3 до −1 градуса, а днем столбики термометров покажет от +2 до +4 градусов.

В северных регионах и в Центре средняя температура будет варьироваться от -3 до +1 градуса.

В восточных областях ночью будет от −2 до 0 градусов, а в дневное время температура воздуха составит от +1 до +2 градусов.

На юге Украины ночью тепература будет от −1 до 0 градусов, а днем - от +1 до +2 градусов.

В Киеве в среду, 5 декабря, будет пасмурная погода с осадками в виде небольшого дождя (ночью) и сильного снега (днем). Температура воздуха будет колебаться в пределах 0... +1 градуса, хотя ощущения будут, как от -3 градусов (вечером).

Влажность воздуха составит 94-96%. Сила ветра - от 2 до 5 метра в секунду, направление южное - северо-западное.

Таблица погоды (скрин: gismeteo.ua)

В четверг, 6 декабря, также пасмурно, температура от -1 до 0 градусов.

В пятницу, 7 декабря, в столице похолодает до -5 градусов.

На выходных 8 и 9 декабря, в Киеве сохранится пасмурная облачная погода, осадки ожидаются в воскресенье - небольшой дождь. И если в субботу столбик термометра будет колебаться между -10 и -3 градусами, то в последний день недели потеплеет до +1... +2 градусов.

Таблица погоды (скрин: gismeteo.ua)

Ранее сообщалось, что народный синоптик Леонид Горбань предупредил украинцев о том, что погода в последний месяц года будет переменчивой и преимущественно не очень холодной, а "настоящая зима" ожидается уже после старого Нового года (14 января 2019 года) и продлится почти до апреля.

Также мы писали о том, что ранее синоптик рассказал, когда ждать самых лютых морозов.

Напомним, что ученые предсказали последствия климатической катастрофы для Европы.

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Видео: РБК-Украина