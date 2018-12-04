Дожди и оттепель: синоптики дали прогноз погоды на 5 декабря

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Дожди ожидаются преимущественно в центральных и западных областях страны

В среду, 5 декабря, по информации Украинского метеорологического центра, в нашей стране уровень тепла будет держаться в среднем на уровне 0… +4 градуса: выпавший снег начнет таять. Вдобавок в центральных, северных, некоторых южных и западных областях пойдут дожди. Об этом говорится в прогнозе на официальном сайте Укргидрометцентра.

Сообщается, что во всех областях Украины ожидается примерно одинаковый уровень тепла — от 0 до +3 градусов. Исключением являются южные регионы, где температура днем может достичь отметки в +6 градусов. Ночью температура также будет держаться на уровне -1… +2 градусов, но ниже не опустится.

Фото: (pixabay.com)

Из-за аномально высокой температуры снег начнет таять. Вдобавок выпадут осадки в виде дождя со снегом в центральных, северных, некоторых южных и западных регионах. Стоит отметить, что в ночное время из-за минусовых температур возможно оледенение дороги.

Скриншот прогноза погоды на 5 декабря

Напомним, что синоптики предупреждают о дожде и мокром снеге в Киеве.

Также мы писали, что Наталья Диденко, народный синоптик Украины также дала прогноз на 5 декабря. Она рассказала что ожидаются все характерные для зимы погодные явления - дождь, снег, оттепель, гололед, мороз и т. д.

Видео: РБК-Украины