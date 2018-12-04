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"Будет все": украинцам рассказали о погоде на 5 декабря

STYLERЖизнь    04.12.2018 - 12:03
"Будет все": украинцам рассказали о погоде на 5 декабря
Фото: (pixabay.com)

Температура воздуха в Киеве будет колебаться около нуля

В Украине в среду, 5 декабря ожидаются осадки. На Западе возможен штормовой северо-западный ветер. Активизация магнитного поля Земли может провоцировать головную боль, общую слабость и снижение работоспособности. Об этом сообщила народный синоптик Наталка Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"5 декабря, в среду, в Украине будет все. Мокрый снег, дождь, налипание мокрого снега, гололед, гололедица, туман, морось, магнитные бури, штормовой ветер и даже сосульки", - пишет Диденко.

Эксперт советует внимательно выбирать место для парковки автомобилей и не ходить под крышами или старыми деревьями. Также особой опасностью для водителей в этот день могут стать туманы.

&quot;Будет все&quot;: украинцам рассказали о погоде на 5 декабряКарта погоды (фото: facebook.com/tala.didenko)

Осадки в виде дождя и мокрого снега принесут атмосферный фронт. На Западе Украины вероятен штормовой северо-западный ветер. Активизация магнитного поля Земли может провоцировать головную боль, общую слабость и снижение работоспособности. 

Температура воздуха ближайшей ночью от 3 тепла до 4 мороза, завтра днем ​​около нуля, на Юге до +5 градусов, на Востоке до -3 градусов.

В Киев 5 декабря атмосферный фронт принесет мокрый снег, дождь, налипание мокрого снега, гололед и гололедицу. Оттепель обусловит образования сосулек. Температура воздуха в столице будет колебаться около нуля.

&quot;Будет все&quot;: украинцам рассказали о погоде на 5 декабряСкриншот поста: (facebook.com/tala.didenko)

Как сообщалось, ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, когда в этом году в страну придут самые крепкие морозы.

Также мы писали о том, что синоптики дали прогноз на весь декабрь.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые предсказали последствия климатической катастрофы для Европы.

Видео: РБК-Украина

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