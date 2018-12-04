"Будет все": украинцам рассказали о погоде на 5 декабря

Температура воздуха в Киеве будет колебаться около нуля
В Украине в среду, 5 декабря ожидаются осадки. На Западе возможен штормовой северо-западный ветер. Активизация магнитного поля Земли может провоцировать головную боль, общую слабость и снижение работоспособности. Об этом сообщила народный синоптик Наталка Диденко на своей странице в соцсети Facebook.
"5 декабря, в среду, в Украине будет все. Мокрый снег, дождь, налипание мокрого снега, гололед, гололедица, туман, морось, магнитные бури, штормовой ветер и даже сосульки", - пишет Диденко.
Эксперт советует внимательно выбирать место для парковки автомобилей и не ходить под крышами или старыми деревьями. Также особой опасностью для водителей в этот день могут стать туманы.
Карта погоды (фото: facebook.com/tala.didenko)
Осадки в виде дождя и мокрого снега принесут атмосферный фронт. На Западе Украины вероятен штормовой северо-западный ветер. Активизация магнитного поля Земли может провоцировать головную боль, общую слабость и снижение работоспособности.
Температура воздуха ближайшей ночью от 3 тепла до 4 мороза, завтра днем около нуля, на Юге до +5 градусов, на Востоке до -3 градусов.
В Киев 5 декабря атмосферный фронт принесет мокрый снег, дождь, налипание мокрого снега, гололед и гололедицу. Оттепель обусловит образования сосулек. Температура воздуха в столице будет колебаться около нуля.
Скриншот поста: (facebook.com/tala.didenko)
Как сообщалось, ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, когда в этом году в страну придут самые крепкие морозы.
Также мы писали о том, что синоптики дали прогноз на весь декабрь.
Напомним, ранее сообщалось, что ученые предсказали последствия климатической катастрофы для Европы.
Видео: РБК-Украина