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"Буде все": українцям розповіли про погоду на 5 грудня

STYLERЖиття    04.12.2018 - 12:03
"Буде все": українцям розповіли про погоду на 5 грудня
Фото: (pixabay.com)

Температура повітря коливатиметься близько нуля

В Україні у середу, 5 грудня очікуються опади. На Заході можливий штормовий північно-західний вітер. Активізація магнітного поля Землі може провокувати головний біль, загальну слабкість та зниження працездатності. Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"5 грудня, у середу, в Україні буде все. Мокрий сніг, дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь, ожеледиця, туман, мряка, магнітні бурі, штормовий вітер і навіть бурульки", - пише Діденко.

Експерт радить уважно обирати місця для паркування автомобілів і не ходити під дахами або старими деревами. Також особливою небезпекою для водіїв в цей день можуть стати тумани.

&quot;Буде все&quot;: українцям розповіли про погоду на 5 грудняКарта погоди (фото: facebook.com/tala.didenko)

Опади у вигляді дощу та мокрого снігу принесуть атмосферний фронт. На Заході України ймовірний штормовий північно-західний вітер. Активізація магнітного поля Землі може провокувати головний біль, загальну слабкість та зниження працездатності.

Температура повітря найближчої вночі від 3 тепла до 4 морозу, завтра вдень близько нуля, на Півдні до +5 градусів, на Сході до -3 градусів.

У Київ 5 грудня атмосферний фронт принесе мокрий сніг, дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь та ожеледицю. Відлига зумовить утворення бурульок. Температура повітря в столиці буде коливатися близько нуля.

&quot;Буде все&quot;: українцям розповіли про погоду на 5 грудняСкріншот поста: (facebook.com/tala.didenko)

Як повідомлялося, раніше народний синоптик Леонід Горбань рассказал коли в цьому році в країну прийдуть самі міцні морози.

Також ми писали про те, що синоптики дали прогноз на весь грудень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчені передбачили наслідки кліматичної катастрофи для Європи.

Відео: РБК-Україна

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