Дощі і відлига: синоптики дали прогноз погоди на 5 грудня

Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Дощі очікуються переважно в центральних і західних областях країни

У середу, 5 грудня, за інформацією Українського метеорологічного центру, в нашій країні рівень тепла буде триматися в середньому на рівні 0... +4 градусів: сніг почне танути. До того ж в центральних, північних, деяких південних і західних областях підуть дощі. Про це йдеться в прогнозі на офіційному сайті Укргідрометцентру.

Повідомляється, що у всіх областях України очікується приблизно однаковий рівень тепла — від 0 до +3 градусів. Винятком є південні регіони, де температура повітря може досягти позначки в +6 градусів. Вночі температура також буде триматися на рівні -1... +2 градусів, але не нижче опуститься.

Фото: (pixabay.com)

Через аномально високу температуру сніг почне танути. До того ж випадуть опади у вигляді дощу зі снігом в центральних, північних, деяких південних і західних регіонах. Варто відзначити, що в нічний час через мінусові температури можливе заледеніння дороги.

Скріншот прогнозу погоди на 5 грудня

Нагадаємо, що синоптики попереджають про дощ і мокрий сніг у Києві.

Також ми писали, що Наталка Діденко, народний синоптик України також дала прогноз на 5 грудня. Вона розповіла, що очікуються всі характерні для зими погодні явища - дощ, сніг, відлига, ожеледиця, мороз і т. д.

Відео: РБК-України