Снігопади і дощі: українцям розповіли про погоду в середу

фото: сніг (РБК-Україна)

У Києві в середу, 5 грудня, буде похмура погода з опадами у вигляді невеликого дощу вночі та сильного снігу вдень

В Україні у середу, 5 грудня, у всіх областях пройдуть опади у вигляді мокрого снігу та дощів, буде хмарно з проясненням. Погодні умови будуть визначати атмосферні фронти і нестійкі повітряні маси, повідомляється на сайті Gismeteo.

У Вінницькій та Житомирській областях між тим прогнозується сильний снігопад.

Фото: сніг (РБК-Україна)

На Заході температура повітря вночі становитиме від -3 до -1 градуса, а вдень стовпчики термометрів покаже від +2 до +4 градусів.

У північних регіонах і в Центрі середня температура буде варіюватися від -3 до +1 градуса.

У східних областях вночі буде від -2 до 0 градусів, а вдень температура повітря становитиме від +1 до +2 градусів.

На півдні України вночі температура буде від -1 до 0 градусів, а вдень - від +1 до +2 градусів.

у Києві В середу, 5 грудня, буде похмура погода з опадами у вигляді невеликого дощу (вночі) і сильного снігу (вдень). Температура повітря буде коливатися в межах 0... +1 градуси, хоча відчуття будуть, як від -3 градусів (ввечері).

Вологість повітря складе 94-96%. Сила вітру - від 2 до 5 метра в секунду, напрямок південне - північно-західне.

Таблиця погоди (скрін: gismeteo.ua)

У четвер, 6 грудня, також хмарно, температура від -1 до 0 градусів.

У п'ятницю, 7 грудня, в столиці похолодає до -5 градусів.

На вихідних 8 і 9 грудня, в Києві збережеться похмура хмарна погода, опади очікуються в неділю - невеликий дощ. І якщо в суботу стовпчик термометра коливатиметься між -10 і -3 градусів, то в останній день тижня потеплішає до +1... +2 градусів.

Таблиця погоди (скрін: gismeteo.ua)

Раніше повідомлялося, що народний синоптик Леонід Горбань попередив українців про те, що погода в останній місяць року буде мінливою і переважно не дуже холодною, а "справжня зима" очікується вже після старого Нового року (14 січня 2019 року) і триватиме майже до квітня.

Також ми писали про те, що раніше синоптик розповів, коли чекати найлютіших морозів.

Нагадаємо, що вчені передбачили наслідки кліматичної катастрофи для Європи.

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Відео: РБК-Україна