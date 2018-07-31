"Дешево і сердито": мережа насмішив ремонт доріг в "ЛНР" (фото)

Фото: Ями на дорогах (РБК-Україна)

Місцеві жителі використовують для цього підручні засоби

У Лутугинському районі підконтрольної терористам "ЛНР" для ремонту доріг задіяли місцевих жителів. Про це повідомив журналіст Денис Казанський і опублікував відповідні фото на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

Фото: Ремонт доріг в "ЛНР" (twitter.com/den_kazansky)

"Ремонт доріг у Лутугинському районі (під контролем "ЛНР"). Замість дорожніх робітників - місцеві жителі. Дешево і сердито. Навіщо платити комусь зарплату? Привіз асфальт, а далі нехай ті, кому потрібні дороги, самі викручуються", - зазначив він.

Скріншот поста (twitter.com/den_kazansky)

"Це навіть не асфальт, а зрізаний вторяк", - пишуть в мережі.

"Дивно, що взагалі про асфальті задумалися..." – додали користувачі.

"Все для народу. У народній республіці народ - богоносець і землекоп", - іронічно зазначили в коментарях.

До речі, в "ЛНР" виявили фейковую танкову роту.

Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан, з позыным "Штірліц", висвітлив на своїй сторінці в Facebook кілька подій, що сталися на території окупованого Донбасу: неіснуюча танкова рота, смерть "народного мера" Олександра Шмальца і самопідрив бойовика в Луганську.

Раніше экс-в'язень "ЛНР" розповів, які настрої панують на Донбасі.

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