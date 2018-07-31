"Дешево и сердито": сеть насмешил ремонт дорог в "ЛНР" (фото)

Фото: Ямы на дорогах (РБК-Украина)

Местные жители используют для этого подручные средства

В Лутугинском районе подконтрольной террористам "ЛНР" для ремонта дорог задействовали местных жителей. Об этом сообщил журналист Денис Казанский и опубликовал соответствующие фото на своей странице в социальной сети Twitter.

Фото: Ремонт дорог в "ЛНР" (twitter.com/den_kazansky)

"Ремонт дорог в Лутугинском районе (под контролем "ЛНР"). Вместо дорожных рабочих - местные жители. Дешево и сердито. Зачем платить кому-то зарплату? Привез асфальт, а дальше пусть те, кому нужны дороги, сами выкручиваются", - отметил он.

Скриншот поста (twitter.com/den_kazansky)

"Это даже не асфальт, а срезанный вторяк", - пишут в сети.

"Удивительно, что вообще об асфальте задумались..." – добавили пользователи.

"Все для народа. В народной республике народ - богоносец и землекоп", - иронично отметили в комментариях.

Кстати, в "ЛНР" выявили фейковую танковую роту.

Офицер ВСУ Анатолий Штефан, с позыным "Штирлиц", осветил на своей странице в Facebook несколько событий, произошедших на территории оккупированного Донбасса: несуществующая танковая рота, смерть "народного мэра" Александра Шмальца и самоподрыв боевика в Луганске.

Ранее экс-узник "ЛНР" рассказал, какие настроения царят на Донбассе.

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