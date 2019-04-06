У дитсадку побили дитину: деталі події в Києві

Побиття дитини відбулося 4 квітня в дитсадку №51. Про це заявила мати хлопчика, у якого залишилися сліди насильства на тілі. Про інцидент Ганна Циток написала в групі "Бацьки SOS" у Facebook.

Жінка розповіла, що їй зателефонувала музичний педагог і попросила приїхати, так як у її дитини почалася істерика і його не можуть заспокоїти.

Коли Ганна приїхала в дитсадок, то застала свою дитину в страшній істериці. У цей момент вихователька витягувала його з спальні за руки.

Жінка забрала дитину і заспокоїла його в роздягальні. Коли до них зайшла музичний педагог, то у нього знову почалася істерика. Мати попросила вийти педагога.

Коли вона з дитиною почала виходити, педагог вийшла з групи і почала кричати, що хоче поговорити. При цьому у дитини знову почалася істерика. Мати дитини попросила поговорити пізніше, але педагог кричала і погрожувала доповідною директору.

Фото: facebook.com/groups/1447547535497898

"Мені на той момент не хотілося нічого слухати, було одне бажання забрати і заспокоїти дитину. Ми пішли, я заспокоїла дитину і почала з'ясовувати, що сталося", - зазначила Ганна.

Хлопчик їй розказав ,що на музичному занятті він просив виховательку, щоб вона поставила його першим, але вона смикнула його і переставила на інше місце. Після цього він її вдарив. Жінка зазначила, що вона, звичайно ж, це засуджує. Після чого його вигнали з занять і він був у роздягальні, сидів і плакав. Пізніше прийшла вихователька і почала тягнути його в групу, але він не хотів.

Хлопчик каже, що педагог однією рукою тримала його за руку, а інший швидко і боляче била по руці, і сказала, що зробить з нього котлету.

Фото: facebook.com/groups/1447547535497898

"Він почав від неї відбиватися і кричати, прибігли інші вихователі і намагалися його заспокоїти. Він каже, що кого-то навіть вкусив. Каже йому було дуже страшно і боляче, і він не міг заспокоїтися. Я вірю дитині, на шиї у нього синець, сказав що няня тримала коли він хотів втекти, і ще не зрозуміла синяк під оком. Допоможіть розібратися, що робити?" - написала Анна.

Мати дитини документи з дитсадка забрала, але завідуюча категорично відмовляється чути, що дитину били і погрожували.

Користувачі мережі радять їй пройти судмедекспертизу і написати заяву в поліцію.

Нагадаємо, що в селі Музичі Київської області на першокласника впав шматок бетонної стіни на якій була керамічна плитка. Дитину госпіталізували.

Раніше повідомлялося, що в Запоріжжі студентки замовили побиття свого однокурсника з-за того, що він не давав їм списувати.