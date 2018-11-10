У дитсадку Києва медсестра "лікувала" дитину сильнодіючими препаратами

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Повідомляється, що діагноз, який медсестра не мала права навіть ставити, виявився невірним

В одному з дитсадків Києва медсестра без відома батьків поставила дитині невірний діагноз і початку лікування препаратами, що видаються за рецептом. Про це написала мати "хворого" Дарина Шерстюк в соціальній мережі Facebook в співтоваристві "БАТЬКИ SOS".

"Потребую поради. Відвела сина (2,5 року) в дитсадок. За кілька годин телефонують зі словами "треба забрати дитину. Медсестра сказала, що у нього кон'юнктивіт". Я вибачилася, не вмила його вранці. І ніяких проявів вранці не було. Ну, сон був на очах. Усе. "Я передаю слова медсестри". Я попередила, що заберу відразу після сну, тому що зараз у лікаря — раніше фізично не можу. Забираю малого. Вихователька: медсестра закапала йому очі. Я в осаді. Мене ніхто нічого не питав. Її на робочому місці немає. Чим закапала — вихователь не знає. Святик каже "лікар робила боляче" (окомістин щипается, мабуть, він про це). Постфактум через півгодини зателефонувала вихователька медсестрі. І сказала: "Окомістин", — розповідає обурена мама.

Вона також розповіла, що лікування її сину було призначено без висновку лікаря і без дозволу батьків, що є протиправною дією.

"Мою дитину "лікувала" медсестра без висновку ХОЧА Б педіатра. І без мого дозволу. І при тому, що кон'юнктивіт буває вірусний, алергічний і блабла. І лікування різне", – додала Шерстюк.

Жінка також обурена тим, що медсестра свавільно використовувала для лікування сильнодіючий препарат, який видається за рецептом.

"Окомістин – ліки за рецептом. Як вона могла це зробити? Кому вона підпорядковується? Завідувачу? Місцевій поліклініці? До кого звертатися з цим?" — задається питаннями жінка.

До речі, як виявилося, поставлений медсестрою діагноз виявився невірним: у малюка кон'юнктивіту не виявилося.

"Були у лікаря. Кон'юнктивіту немає. Медсестра отримала втик. Тому що не мала права й взагалі завідуючої сказала, що ліків немає і нічого капати", — підсумувала обурена мама.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/БАТЬКА SOS

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