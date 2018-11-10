В детсаду Киева медсестра "лечила" ребенка сильнодействующими препаратами

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Сообщается, что диагноз, который медсестра не имела права даже ставить, оказался неверным

В одном из детсадов Киева медсестра без ведома родителей поставила ребенку неверный диагноз и начала лечение препаратами, выдаваемыми по рецепту. Об этом написала мать "больного" Дарья Шерстюк в социальной сети Facebook в сообществе "БАТЬКИ SOS".

"Нужен совет. Отвела сына (2,5 года) в садик. Через несколько часов звонят со словами "надо забрать ребенка. Медсестра сказала, у него конъюнктивит". Я извинилась, не умыла его утром. И никаких проявлений утром не было. Ну, сон был на виду. Все. "Я передаю слова медсестры". Я предупредила, что заберу сразу после сна, потому что сейчас у врача — раньше физически не могу. Забираю малого. Воспитательница: медсестра закапала ему глаза. Я в осадке. Меня никто ничего не спрашивал. Ее на рабочем месте нет. Чем закапала — воспитатель не знает. Святослав говорит "врач делала больно" (окомистин щипается, наверное, он об этом). Постфактум через полчаса воспитательница перезвонила медсестре. И сказала: "Окомистин", — рассказывает возмущенная мама.

Она также рассказала, что лечение ее сыну было назначено без заключения врача и без разрешения родителей, что является противоправным действием.

"Моего ребенка "лечила" медсестра без заключения ХОТЯ БЫ педиатра. И без моего разрешения. И при том, что конъюнктивит бывает вирусный, аллергический и блабла. И лечение разное", – добавила Шерстюк.

Женщина также возмущена тем, что медсестра своевольно использовала для лечения сильнодействующий препарат, который выдается по рецепту.

"Окомистин – лекарство по рецепту. Как она сама могла это сделать? Кому она подчиняется? Заведующей? Местной поликлинике? К кому обращаться с этим?" — задается вопросами женщина.

Кстати, как оказалось, поставленный медсестрой диагноз оказался неверным: у малыша конъюнктивита не оказалось.

"Были у врача. Конъюнктивита нет. Медсестра получила втык. Потому что не имела права и вообще заведующей сказала, что лекарств нет и ничего капать", — подытожила возмущенная мама.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/БАТЬКИ SOS

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Видео: (video.rbc.ua)