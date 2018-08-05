"Дівчину досі не впізнали": з'явилися подробиці резонансного ДТП у Київській області

Фото: (Колаж РБК-Україна)

Лікарі спостерігають ледь помітну позитивну динаміку, однак робити прогнози відмовляються

У Київській області в результаті ДТП з мікроавтобусом ледь не загинула молода дівчина. Нещодавно лікарі просили допомогти впізнати постраждалу, яка вже шість днів перебуває без свідомості в Васильківської лікарні. Подробиці того, що сталося, розповідає ТСН.

Повідомляється, що дівчина при собі не мала ні мобільного телефону, ні документів. Медики називають її "Невідома". Дівчина не реагує на людей і ледь рухає тілом, пацієнтка не приходить до тями і вже шостий день знаходиться на апараті штучного дихання.

"Професійному мовою стан її відповідає кома-1, при вступі була кома-4. Тобто трошки є позитивна динаміка", — кажуть лікарі.

Лікарі Васильківської лікарні, які борються за життя дівчини кажуть, що у пацієнтки числені переломи та множинні садини після зіткнення з мікроавтобусом. Співробітники правоохоронних органів стверджують, що дівчина перебігала дорогу у невстановленому місці в нічний час. Водій мікроавтобуса пізно побачив правопорушницю і загальмувати не встиг. Після інциденту водій набрав в службу екстреної медичної допомоги та викликав поліцейських. На поточний момент слідчі з'ясовують усі обставини.

За шість днів лікарям і правоохоронцям не вдалося встановити особу потерпілої. Незважаючи на широкий розголос в ЗМІ, родичі дівчини так і не з'явилися. Єдиною особливою прикметою дівчини є татуювання на лівому передпліччі. Співробітники медустанови кажуть, що коли її привезли, на ній була червона футболка і світлі джинси. Зараз стан її стабільно важкий, жодних гарантій на одужання медики поки не дають. Але просять вдивитися в обличчя дівчини і допомогти знайти її рідних.

Відео: (tsn.ua)

Нагадаємо, що під Києвом поїзд майже кілометр тягнув автомобіль.

Раніше ми розповідали, що в Одеській області у ДТП загинула дитина, ще двоє постраждали.

Відео: (video.rbc.ua)