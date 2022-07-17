Дієтолог пояснила, які продукти провокують головний біль

Які компоненти в продуктах провокують головні болі

Хоча червоне вино має фенольні сполуки, що надають заспокійливий ефект, а також антиоксидант з протираковими властивостями (ресвератрол), разом з тим може викликати пароксизмальний головний біль, зазначає вона.

Серед причин фахівець назвала:

Гістамін (серед біогенних амінів) міститься в сирі, в дріжджах і виробах з них, рибі (оселедець маринована), пиві, вині, шоколаді тощо. Таким чином, якщо при вживанні вина з'їсти сир (рокфор або фету), ще трохи шоколаду або десерт, политий шоколадом - імовірна головний біль.

(серед біогенних амінів) міститься в сирі, в дріжджах і виробах з них, рибі (оселедець маринована), пиві, вині, шоколаді тощо. Таким чином, якщо при вживанні вина з'їсти сир (рокфор або фету), ще трохи шоколаду або десерт, политий шоколадом - імовірна головний біль. Сульфіти , які накопичуються в організмі при частому споживанні певних продуктів, теж можуть провокувати головні болі. Їх додають в продукти харчування для припинення росту бактерій. Сульфіти можуть перебувати у вині, пиві, сухофруктах, мармеладі, піці, чіпсах, варення, морепродуктах, переробленому м'ясі.

, які накопичуються в організмі при частому споживанні певних продуктів, теж можуть провокувати головні болі. Їх додають в продукти харчування для припинення росту бактерій. Сульфіти можуть перебувати у вині, пиві, сухофруктах, мармеладі, піці, чіпсах, варення, морепродуктах, переробленому м'ясі. Речовина аспартам, що міститься в складі солодкої газованої води (фанта, кока-кола та інші напої), в "жуйках" і "швидких сніданках".

Крім того, головні болі можуть бути спровоковані вживанням кофеїну, який підвищує тиск крові в кровоносних судинах і може викликати різкий головний біль.

"Кава, міцний чай, енергетичні напої містять багато кофеїну. Також важливу роль у виникненні головного болю має недостатня кількість рідини в раціоні та надлишок споживання солі",- розповіла Фус.

Дієтолог звернула увагу на індивідуальну чутливість людини до компонентів деяких продуктів. Це можуть бути оцет, горіхи, лимони, томати тощо. Їх вживання теж провокують виникнення головного болю.

"Якщо вас часто турбує головний біль, причину якого не встановлено обстеженнями, спробуйте знайти провокаторів цього стану у вашій тарілці. Для цього заведіть щоденник харчування, в якому фіксуйте, що ви з'їли коли з'являється головний біль. Так можна знайти і усунути з харчування продукти, до яких ви чутливі", - рекомендує експерт.