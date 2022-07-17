Дієтолог пояснила, які продукти провокують головний біль

Фахівці пов'язують причини виникнення головного болю і мігрені, в тому числі й із вживанням деяких компонентів їжі - у 20% випадків проблеми виникають через раціон. Експерт в області здорового харчування пояснила, які інгредієнти в їжі та напоях краще мінімізувати чутливим людям.
Про це пише дієтолог Світлана Фус у своєму Facebook.
Хоча червоне вино має фенольні сполуки, що надають заспокійливий ефект, а також антиоксидант з протираковими властивостями (ресвератрол), разом з тим може викликати пароксизмальний головний біль, зазначає вона.
Серед причин фахівець назвала:
Крім того, головні болі можуть бути спровоковані вживанням кофеїну, який підвищує тиск крові в кровоносних судинах і може викликати різкий головний біль.
"Кава, міцний чай, енергетичні напої містять багато кофеїну. Також важливу роль у виникненні головного болю має недостатня кількість рідини в раціоні та надлишок споживання солі",- розповіла Фус.
Дієтолог звернула увагу на індивідуальну чутливість людини до компонентів деяких продуктів. Це можуть бути оцет, горіхи, лимони, томати тощо. Їх вживання теж провокують виникнення головного болю.
"Якщо вас часто турбує головний біль, причину якого не встановлено обстеженнями, спробуйте знайти провокаторів цього стану у вашій тарілці. Для цього заведіть щоденник харчування, в якому фіксуйте, що ви з'їли коли з'являється головний біль. Так можна знайти і усунути з харчування продукти, до яких ви чутливі", - рекомендує експерт.
Нагадаємо, перед цим дієтолог розповіла, як правильно харчуватися людям з цукровим діабетом 2 типу.
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