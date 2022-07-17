Диетолог объяснила, какие продукты провоцируют головную боль

Какие компоненты в продуктах провоцируют головные голи

Хотя красное вино обладает фенольными соединениями, что оказывают успокаивающий эффект, а также антиоксидант с противораковыми свойствами (ресвератрол), в то же время может вызвать пароксизмальную головную боль, отмечает она.

Среди причин специалист назвала:

Гистамин (среди биогенных аминов) содержится в сыре, в дрожжах и изделиях из них, рыбе (селедка маринованная), пиве, вине, шоколаде и т.д. Таким образом, если при употреблении вина съесть сыр (рокфор или фету), еще немного шоколада или десерт, политый шоколадом - вероятна головную боль.

(среди биогенных аминов) содержится в сыре, в дрожжах и изделиях из них, рыбе (селедка маринованная), пиве, вине, шоколаде и т.д. Таким образом, если при употреблении вина съесть сыр (рокфор или фету), еще немного шоколада или десерт, политый шоколадом - вероятна головную боль. Сульфиты , которые накапливаются в организме при частом потреблении определенных продуктов, тоже могут провоцировать головные боли. Их добавляют в продукты питания для прекращения роста бактерий. Сульфиты могут находиться в вине, пиве, сухофруктах, мармеладе, пицце, чипсах, варенье, морепродуктах, переработанном мясе.

, которые накапливаются в организме при частом потреблении определенных продуктов, тоже могут провоцировать головные боли. Их добавляют в продукты питания для прекращения роста бактерий. Сульфиты могут находиться в вине, пиве, сухофруктах, мармеладе, пицце, чипсах, варенье, морепродуктах, переработанном мясе. Вещество аспартам, что содержится в составе сладкой газировки (фанта, кока-кола и другие напитки), в "жвачках" и "быстрых завтраках".

Кроме того, головные боли могут быть спровоцированы употреблением кофеина, который повышает давление крови в кровеносных сосудах и может вызвать резкую головную боль.

"Кофе, крепкий чай, энергетические напитки содержат много кофеина. Также важную роль в возникновении головной боли имеет недостаточное количество жидкости в рационе и избыток потребления соли", - рассказала Фус.

Диетолог обратила внимание на индивидуальную чувствительность человека к компонентам некоторых продуктов. Это могут быть уксус, орехи, лимоны, томаты и т.д. Их употребление тоже провоцируют возникновение головной боли.

"Если вас часто беспокоит головная боль, причина которой не установлена ​​обследованиями, попробуйте найти провокаторов этого состояния в тарелке. Для этого заведите дневник питания, в котором фиксируйте, что вы съели, когда появляется головная боль. Так можно найти и устранить из питания продукты, к которым вы чувствительны", - рекомендует эксперт.