Диетолог объяснила, какие продукты провоцируют головную боль

Специалисты связывают причины возникновения головных болей и мигрени, в том числе, и с употреблением некоторых компонентов пищи - в 20% случаев проблемы возникают по причине рациона. Эксперт в области здорового питания объяснила, какие ингредиенты в еде и напитках лучше минимизировать чувствительным людям.
Об этом пишет диетолог Светлана Фус в своем Facebook.
Хотя красное вино обладает фенольными соединениями, что оказывают успокаивающий эффект, а также антиоксидант с противораковыми свойствами (ресвератрол), в то же время может вызвать пароксизмальную головную боль, отмечает она.
Среди причин специалист назвала:
Кроме того, головные боли могут быть спровоцированы употреблением кофеина, который повышает давление крови в кровеносных сосудах и может вызвать резкую головную боль.
"Кофе, крепкий чай, энергетические напитки содержат много кофеина. Также важную роль в возникновении головной боли имеет недостаточное количество жидкости в рационе и избыток потребления соли", - рассказала Фус.
Диетолог обратила внимание на индивидуальную чувствительность человека к компонентам некоторых продуктов. Это могут быть уксус, орехи, лимоны, томаты и т.д. Их употребление тоже провоцируют возникновение головной боли.
"Если вас часто беспокоит головная боль, причина которой не установлена обследованиями, попробуйте найти провокаторов этого состояния в тарелке. Для этого заведите дневник питания, в котором фиксируйте, что вы съели, когда появляется головная боль. Так можно найти и устранить из питания продукты, к которым вы чувствительны", - рекомендует эксперт.
Напомним, перед этим диетолог рассказала, как правильно питаться людям с сахарным диабетом 2 типа.
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