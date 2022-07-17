UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Диетолог объяснила, какие продукты провоцируют головную боль

Фото: головные боли могут вызывать некоторые продукты (freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

Специалисты связывают причины возникновения головных болей и мигрени, в том числе, и с употреблением некоторых компонентов пищи - в 20% случаев проблемы возникают по причине рациона. Эксперт в области здорового питания объяснила, какие ингредиенты в еде и напитках лучше минимизировать чувствительным людям.

Об этом пишет диетолог Светлана Фус в своем Facebook.

Какие компоненты в продуктах провоцируют головные голи

Хотя красное вино обладает фенольными соединениями, что оказывают успокаивающий эффект, а также антиоксидант с противораковыми свойствами (ресвератрол), в то же время может вызвать пароксизмальную головную боль, отмечает она.

Среди причин специалист назвала:

  • Гистамин (среди биогенных аминов) содержится в сыре, в дрожжах и изделиях из них, рыбе (селедка маринованная), пиве, вине, шоколаде и т.д. Таким образом, если при употреблении вина съесть сыр (рокфор или фету), еще немного шоколада или десерт, политый шоколадом - вероятна головную боль.
  • Сульфиты, которые накапливаются в организме при частом потреблении определенных продуктов, тоже могут провоцировать головные боли. Их добавляют в продукты питания для прекращения роста бактерий. Сульфиты могут находиться в вине, пиве, сухофруктах, мармеладе, пицце, чипсах, варенье, морепродуктах, переработанном мясе.
  • Вещество аспартам, что содержится в составе сладкой газировки (фанта, кока-кола и другие напитки), в "жвачках" и "быстрых завтраках".

Кроме того, головные боли могут быть спровоцированы употреблением кофеина, который повышает давление крови в кровеносных сосудах и может вызвать резкую головную боль.

"Кофе, крепкий чай, энергетические напитки содержат много кофеина. Также важную роль в возникновении головной боли имеет недостаточное количество жидкости в рационе и избыток потребления соли", - рассказала Фус.

Диетолог обратила внимание на индивидуальную чувствительность человека к компонентам некоторых продуктов. Это могут быть уксус, орехи, лимоны, томаты и т.д. Их употребление тоже провоцируют возникновение головной боли.

"Если вас часто беспокоит головная боль, причина которой не установлена ​​обследованиями, попробуйте найти провокаторов этого состояния в тарелке. Для этого заведите дневник питания, в котором фиксируйте, что вы съели, когда появляется головная боль. Так можно найти и устранить из питания продукты, к которым вы чувствительны", - рекомендует эксперт.

Напомним, перед этим диетолог рассказала, как правильно питаться людям с сахарным диабетом 2 типа.

Также ранее мы писали, какие пять видов головной боли нельзя игнорировать.

Читайте РБК-Украина в Google News
головная больЗдоровое питаниеСоветы диетолога