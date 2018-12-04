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У Дніпрі няню звинувачують у жорстоких знущаннях над дитиною

STYLERЖиття    04.12.2018 - 11:32
У Дніпрі няню звинувачують у жорстоких знущаннях над дитиною
Фото: Колаж РБК-Україна

Няня з силою заштовхувала їжу у малюка і кричала

Мешканка Дніпра Мирослава Храплевська зіткнулася з жорсткістю няні, яку найняла для допомоги у догляді за дитиною. Дівчина опублікувала у Instagram відео про няню, щоб попередити інших мам про небезпеку.

На записі, зробленому прихованою камерою, видно, як няня з силою заштовхує їжу в малюка, висмикує хлопчика зі стільчика для годування і голосно кричить. Крім того, провини за собою няня не відчуває.

"Ніколи не думала , що це може статися саме зі мною... і з моїм малюком... Дуже довго радилася зі всіма знайомими, у всіх реакція однозначна: потрібно опублікувати це, щоб уберегти багатьох... Няня, яка була за рекомендацією, і дійсно з величезним стажем... після всіх цих відео вона говорила, що ми все не так зрозуміли!" - зазначено в пості.

Крім того, мати дитини помітила, що у няні були й інші особливості: вона витиралася після душу дитячим рушником, їла з дитиною однією ложкою, бризкалася духами господині будинку і розпускала плітки про сім'ї, в яких працювала.

Підписники були шоковані побаченим, відзначивши, що няня ще досить легко відбулася:

У Дніпрі няню звинувачують у жорстоких знущаннях над дитиною

Скріншот коментарів: (instagram.com/miroslava_chraplevska)

Ми писали скільки заробляє приватна няня в Україні. Няня в Україні може заробляти 9600 грн в місяць. За словами Інни Костенко з Черкас, оплата за таку роботу становить приблизно 50-60 грн в годину, а якщо няня виконує додаткові домашні обов'язки - сума збільшується.

Нагадаємо, що з 1 січня 2019 року в Україні запрацює нова послуга для молодих мам "Муніципальна няня". Цією послугою зможуть скористатися всі сім'ї з дітьми до трьох років.

У той же час в Кабміні наголосили, що муніципальна няня є додатковим бонусом, а не заміною декретних виплат або відпустки.

Відео: РБК-Україна

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