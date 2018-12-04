В Днепре няню уличили в жестоких издевательствах над ребенком

Фото: Коллаж РБК-Украина

Няня с силой заталкивала еду в малыша и кричала

Жительница Днепра Мирослава Храплевска столкнулась с жесткостью няни, которую наняла для помощи в уходе за ребенком. Девушка опубликовала в Instagram видео о няне, чтобы предупредить других мам об опасности.

На записи, сделанной скрытой камерой, видно, как няня с силой заталкивает еду в малыша, выдергивает мальчика из стульчика для кормления и громко кричит. Помимо того, вины за собой няня не чувствует.

"Никогда не думала , что это может произойти именно со мной... и с моим малышом... Очень долго советовалась со всеми знакомыми, у всех реакция однозначна: нужно опубликовать это, дабы уберечь многих... Няня, которая была по рекомендации, и действительно с огромным стажем... после всех этих видео она говорила, что мы все не так поняли!" - указано в посте.

Помимо того, мать ребенка заметила, что у няни были и другие особенности: она вытиралась после душа детским полотенцем, ела с ребенком одной ложкой, брызгалась духами хозяйки дома и распускала сплетни о семьях, в которых работала.

Подписчики были шокированы увиденным, отметив, что няня еще достаточно легко отделалась:

Скриншот комментариев: (instagram.com/miroslava_chraplevska)

Мы писали сколько зарабатывает частная няня в Украине. Няня в Украине может зарабатывать 9600 грн в месяц. Так, по словам Инны Костенко из Черкасс, оплата за такую работу составляет примерно 50-60 грн в час, а если няня выполняет дополнительные домашние обязанности - сумма увеличивается.

Напомним, что с 1 января 2019 года в Украине заработает новая услуга для молодых мам "Муниципальная няня". Этой услугой смогут воспользоваться все семьи с детьми до трех лет.

В то же время в Кабмине подчеркнули, что муниципальная няня является дополнительным бонусом, а не заменой декретных выплат или отпуска.

Видео: РБК-Украина