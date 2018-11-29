Сколько зарабатывает частная няня в Украине: названы суммы

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Каждой семье няне устраивают испытательный срок 1-2 недели

Няня в Украине может зарабатывать 9600 грн в месяц. Так, по словам Инны Костенко из Черкасс, оплата за такую работу составляет примерно 50-60 грн в час, а если няня выполняет дополнительные домашние обязанности - сумма увеличивается.

"Работаю няней более 10 лет. Начала с помощью подруги-няни, посоветовала первой семье. В таком деле просто зарабатывать деньги нельзя. Няня должна любить своих воспитанников. К чужим детям я отношусь как к родным", - отметила Инна комментарии Gazeta.ua.

По ее словам, в каждой семье няне устраивают испытательный срок 1-2 недели. После успешного установления контакта с ребенком няню нанимают на постоянной основе на 3-6 лет.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Костенко подчеркивает, что ответственность в этой работе очень велика.

"Требования у каждого работодателя свои. Главное - чистота, порядочность. Было такое, что ребенок подрастал, водила на курсы, готовила в школу, делала задачи. С маленькими детьми очень осторожна, смотрю, чтобы не травмировался, кормлю, переодеваю. В одной семье нужно было готовить пищу для ребенка", - сказала она и добавила, что няне желательно иметь педагогическое или медицинское образование.

При этом женщина отмечает, что работа няней ненормированная, так как "можно один раз 8 часов работать, а другой - один".

"Но дополнительную работу искать нельзя, потому что неизвестно, когда понадобитесь ребенку", - резюмировала Инна.

Напомним, что с 1 января 2019 года в Украине заработает новая услуга для молодых мам "Муниципальная няня". Этой услугой смогут воспользоваться все семьи с детьми до трех лет.

В то же время в Кабмине подчеркнули, что муниципальная няня является дополнительным бонусом, а не заменой декретных выплат или отпуска.

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Видео: РБК-Украина