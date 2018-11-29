Скільки заробляє приватна няня в Україні: названі суми

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Кожній родині няні влаштовують випробувальний термін 1-2 тижні

Няня в Україні може заробляти 9600 грн в місяць. Так, за словами Інни Костенко з Черкас, оплата за таку роботу становить приблизно 50-60 грн в годину, а якщо няня виконує додаткові домашні обов'язки - сума збільшується.

"Працюю нянею більше 10 років. Почала з допомогою подруги-няні, порадила першій сім'ї. В такому ділі просто заробляти гроші не можна. Няня повинна любити своїх вихованців. До чужих дітей я ставлюся як до рідних", - зазначила Інна коментарі Gazeta.ua.

За її словами, в кожній родині няні влаштовують випробувальний термін 1-2 тижні. Після успішного встановлення контакту з дитиною наймають няню на постійній основі на 3-6 років.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Костенко наголошує, що відповідальність у цій роботі дуже велика.

"Вимоги у кожного роботодавця свої. Головне - чистота, порядність. Було таке, що дитина підростав, водила на курси, готувала до школи, робила завдання. З маленькими дітьми дуже обережна, дивлюся, щоб не травмувався, годую, переодягаю. В одній родині треба було готувати їжу для дитини", - сказала вона і додала, що няні бажано мати педагогічну або медичну освіту.

При цьому жінка відзначає, що робота нянею ненормована, так як "можна один раз 8 годин працювати, а інший - одну".

"Але додаткову роботу шукати не можна, тому що невідомо, коли потрібні дитині", - резюмувала Інна.

Нагадаємо, що з 1 січня 2019 року в Україні запрацює нова послуга для молодих мам "Муніципальна няня". Цією послугою зможуть скористатися всі сім'ї з дітьми до трьох років.

У той же час в Кабміні наголосили, що муніципальна няня є додатковим бонусом, а не заміною декретних виплат або відпустки.

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Відео: РБК-Україна