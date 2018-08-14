Ілюстративне фото (pixabay)

У жінки залишилося троє дітей

У Дніпрі померла відомий волонтер і мати трьох дітей Ганна Яценко. Про це повідомила її подруга Марта Туманова на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Відомо, що Ганна Яценко останнім часом тяжко хворіла, у неї діагностували рак крові. На початку серпня Ганні зробили операцію, після якої вона написала на своїй сторінці, що все добре.

"Все добре, сильно слабка, але все добре. Всім дякую!" - сказано в повідомленні 1 серпня.

Друзі Яценка організували збір коштів для лікування хвороби, але на жаль, 14 серпня о 7 ранку її серце битися перестало.

"У нас велике горе. Ще одна яскрава зірка закінчила свій земний шлях і пішла за обрій. Нашої Ані більше немає з нами. Моліться за упокій душі", — написала волонтер Марта Туманова.

Скріншот поста (facebook.com/marta.tumanova.9)

Ганна Яценко займалася збором коштів для лікування дітей, в тому числі і з онкологічними захворюваннями, а також допомагала українським бійцям в АТО.

Фото: Ганна Яценко (facebook.com/Ганна Яценко)

За попередньою інформацією, похорони Ганни Яценко відбудуться 15 серпня, в середу. Поховають волонтера в її рідному місті Придніпровську.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що помер відомий український співак, патріот України.

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Відео: РБК-Україна