Під Дніпром нелюд зґвалтував 10-річну дівчинку, залишивши її помирати

Ґвалтівник раніше вже відсидів термін за аналогічний злочин

У Дніпропетровській області 28-річний чоловік зґвалтував 10-річну дівчинку, відсидівши п'ять років за аналогічний злочин. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник голови поліції України В'ячеслав Аброськін.

За його словами, близько 16:00 на лінію "102" чоловік повідомив про зґвалтування його 10-річної дочки. Дитину знайшли в кущах, роздягнену і в крові.

Ґвалтівника затримали поблизу місця скоєння злочину. У нього вилучено одяг зі слідами крові. У 2010 році цей негідник вже був засуджений за зґвалтування з застосуванням ножа десятирічного хлопчика. Нещодавно, в цьому році він звільнився.

Фото: Педофіл (facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

В даний час постраждала дівчинка перебуває в лікарні у вкрай важкому стані. Під час зґвалтування злочинець завдав їй важкі поранення

"І через п'ять чи десять років вийде і знову знайде свою нову безневинну жертву, дитини, якого батьки роками лелеялы і берегли. Кожен день від покидьків страждають наші діти, це питання стосується кожного з нас, і чия дочка або син будуть наступними - це питання відкрите", - зазначив Аброськін.

За його словами, в Україні потрібно прийняти відповідний закон про посилення відповідальності за статеві злочини щодо малолітніх, ведення єдиного відкритого реєстру покидьків, які ґвалтують малолітніх дітей.

"Реєстр - це тільки один з інструментів контролю, потрібен цілий комплекс. Зареєстрували законопроект з групою народних депутатів, але він не отримує необхідної для прийняття підтримки", - додав він.

Раніше повідомлялося, що в Запоріжжі нелюд зґвалтував 22-річну дівчину.

Також стало відомо, що в ніч з 13 на 14 червня в центрі Миколаєва двоє невідомих чоловіків зґвалтували 12-річну дівчинку.

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