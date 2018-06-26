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Под Днепром изверг изнасиловал 10-летнюю девочку, оставив ее умирать

STYLERLIFE        26.06.2018 - 09:55
Фото: pixabay.com_Counselling
Фото: pixabay.com_Counselling

Насильник ранее уже отсидел срок за аналогичное преступление

В Днепропетровской области 28-летний мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку, отсидев пять лет за аналогичное преступление. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы полиции Украины Вячеслав Аброськин.

По его словам, около 16:00 на линию "102" мужчина сообщил об изнасиловании его 10-летней дочери. Ребенка нашли в кустах, раздетую и в крови.

Насильника задержали возле места совершения преступления. У него изъята одежда со следами крови. В 2010 году этот негодяй уже был осужден за изнасилование с применением ножа десятилетнего мальчика. Недавно, в этом году он освободился.

Фото: Педофил (facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

В настоящее время пострадавшая девочка находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. Во время изнасилования преступник нанес ей тяжелые ранения

"И через пять или десять лет выйдет и вновь обретет свою новую невинную жертву, ребенка, которого родители годами лелеялы и берегли. Каждый день от отбросов страдают наши дети, это вопрос касается каждого из нас, и чья дочь или чей сын будут следующими - это вопрос открытый", - отметил Аброськин.

По его словам, в Украине нужно принять соответствующий закон об усилении ответственности за половые преступления в отношении малолетних, ведения единого открытого реестра отбросов, которые насилуют малолетних детей.

"Реестр - это только один из инструментов контроля, нужен целый комплекс. Зарегистрировали законопроект с группой народных депутатов, но он не не получает необходимой для принятия поддержки", - добавил он.

Ранее сообщалось, что в Запорожье изверг изнасиловал 22-летнюю девушку.

Также стало известно, что в ночь с 13 на 14 июня в центре Николаева двое неизвестных мужчин изнасиловали 12-летнюю девочку.

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Теги: Днепр, насильник, педофил
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