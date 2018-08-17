У Дніпропетровській області в лікарні побили лікаря

В приймальне відділення увірвалася група чоловіків
В одній з лікарень Дніпропетровської області група невідомих побила лікаря. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції в Дніпропетровській області.
Інцидент стався в приймальному відділенні лікарні міста Кам'янське Дніпропетровської області.
Близько 11 ранку до приймального відділення лікарні міста група чоловіків. Один з них накинувся на лікаря з кулаками і наніс йому тілесні ушкодження. Причини такого звірячого поводження з медпрацівником не повідомляються.
Поліція провела ретельне розслідування і на наступний день затримала зловмисника, який побив лікаря. Ним виявився 32-річний житель міста Кам'янське.
Співробітники поліції оголосили чоловікові про підозру у вчиненні злочину передбаченого частиною 3 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).
На даний момент вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Якщо вина хулігана буде доведена, то йому загрожує до 5 років позбавлення волі.
Скріншот фото (dp.npu.gov.ua)
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Відео: РБК-Україна