У Дніпропетровській області в лікарні побили лікаря

Колаж РБК-Україна

В приймальне відділення увірвалася група чоловіків

В одній з лікарень Дніпропетровської області група невідомих побила лікаря. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції в Дніпропетровській області.

Інцидент стався в приймальному відділенні лікарні міста Кам'янське Дніпропетровської області.

Близько 11 ранку до приймального відділення лікарні міста група чоловіків. Один з них накинувся на лікаря з кулаками і наніс йому тілесні ушкодження. Причини такого звірячого поводження з медпрацівником не повідомляються.

Поліція провела ретельне розслідування і на наступний день затримала зловмисника, який побив лікаря. Ним виявився 32-річний житель міста Кам'янське.

Співробітники поліції оголосили чоловікові про підозру у вчиненні злочину передбаченого частиною 3 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

На даний момент вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Якщо вина хулігана буде доведена, то йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Скріншот фото (dp.npu.gov.ua)

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Відео: РБК-Україна