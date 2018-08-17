В Днепропетровской области в больнице избили врача

Коллаж РБК-Украина

В приемное отделение ворвалась группа мужчин

В одной из больниц Днепропетровской области группа неизвестных избила врача. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Днепропетровской области.

Инцидент произошел в приемном отделении больницы города Каменское Днепропетровской области.

Около 11 утра в приемное отделение больницы города группа мужчин. Один из них набросился на врача с кулаками и нанес ему телесные повреждения. Причины такого зверского поведения с медработником не сообщаются.

Полиция провела тщательное расследование и на следующий день задержала злоумышленника, который избил врача. Им оказался 32-летний житель города Каменское.

Сотрудники полиции объявили мужчине о подозрении в совершении преступления предусмотренного частью 3 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

На данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Если вина хулигана будет доказана, то ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Скриншот фото (dp.npu.gov.ua)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что во Львове из-за трафаретов с Гандзюк избили активистов.

В ночь на 17 августа во Львове избили активистов, которые рисовали трафаретные надписи: "Кто заказал Катю Гандзюк?". Нападающие даже не представились, какие органы представляют

А также мы писали о том, что депутат Игорь Мосийчук подрался с другим депутатом Сергеем Шаховым. Драка завязалась в эфире передачи телеканала "Прямой" и продолжилась после съемок. Позже Мосийчук прокомментировал драку с Шаховым

Видео: РБК-Украина