В Днепропетровской области в больнице избили врача

В приемное отделение ворвалась группа мужчин
В одной из больниц Днепропетровской области группа неизвестных избила врача. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Днепропетровской области.
Инцидент произошел в приемном отделении больницы города Каменское Днепропетровской области.
Около 11 утра в приемное отделение больницы города группа мужчин. Один из них набросился на врача с кулаками и нанес ему телесные повреждения. Причины такого зверского поведения с медработником не сообщаются.
Полиция провела тщательное расследование и на следующий день задержала злоумышленника, который избил врача. Им оказался 32-летний житель города Каменское.
Сотрудники полиции объявили мужчине о подозрении в совершении преступления предусмотренного частью 3 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
На данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Если вина хулигана будет доказана, то ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Скриншот фото (dp.npu.gov.ua)
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Видео: РБК-Украина