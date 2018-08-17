"Пытался дать сдачи, как мог": Мосийчук прокомментировал драку с Шаховым

Коллаж РБК-Украина

"Радикал" написал несколько постов у себя на странице в соцсетях

Народный депутат Украины от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук прокомментировал свою драку с нардепом из группы "Воля народа" Сергеем Шаховым в прямом эфире телеканала "Прямой" и после съемок. Об этом Мосийчук написал на своей странице в Facebook.

"Радикал" написал несколько постов у себя на странице в соцсетях. В первом Игорь объяснил, почему пытался ударить Шахова в ответ после того, как тот повалил его на землю. Также Мосийчук попросил прощения у украинцев за свой поступок.

"Дорогие друзья, хочу у всех вас попросить прощения за то, что после того как бывший "обнальщик" сына Януковича "Стоматолога", а ныне нардеп Сергей Шахов толкнул меня во время эфира, я поднялся и дал сдачи. Просто меня так учили папа и мама, когда на тебя нападают - давать сдачи", - говорит "радикал".

Мосийчук также отметил, что уже давно знаком с Шаховым.

Во втором посте Игорь рассказал о своем самочувствии после инцидента.

Скриншот поста (facebook.com/igor.mosijcuk)

"Сергей толкнул меня неожиданно. Упал на раненую ногу. Больно. Встал. Как мог пытался дать сдачи. Как получилось судить вам. Сейчас дома. Чувствую себя более-менее. Обработал раненую ногу мазями. Отхожу. За инцидент жалею", - написал он и добавил, что комментариев больше не будет.

Скриншот поста (facebook.com/igor.mosijcuk)

Однако Ігор впоследствии написал еще один пост, в котором обвинил Шахова в лжи.

"Сергей Шахов врет. Светлана Орловская и Мыкола Вересень этом свидетели! Он просто врет оправдывая свое поведение и нападение на меня", - считает "радикал".

Скриншот поста (facebook.com/igor.mosijcuk)

Сам же Шахов тоже отреагировал на инцидент, обвинив Мосийчука и "Радикальную партию" в популизме.

Скриншот поста (facebook.com/ShahovSV)

Ранее внефракционный народный депутат Сергей Мельничук и депутат от Радикальной партии Дмитрий Линько устроили драку после эфира ток-шоу на телеканале NewsOne.

Не словом, а делом, или нардепы пускают в ход кулаки