"Намагався дати здачі, як міг": Мосійчук прокоментував бійку з Шаховим

Колаж РБК-Україна

"Радикал" написав декілька постів у себе на сторінці в соцмережах

Народний депутат України від "Радикальної партії" Ігор Мосійчук прокоментував свою бійку з нардепом з группы "Воля народа" Сергієм Шаховим в прямому ефірі телеканалу "Прямий" та після зйомок. Про це Мосійчук написав на своїй сторінці в Facebook.

"Радикал" написав декілька постів у себе на сторінці в соцмережах. В першому Ігор пояснив, чому намагався вдарити Шахова у відповідь після того, як той повалив його на землю. Також Мосійчук попросив вибачення в українців за свій вчинок.

"Дорогі друзі, хочу у всіх вас попрохати вибачення за те, що після того як колишній "обнальщик" сина Януковича "Стоматолога", а нині нардеп Сергей Шахов штовхнув мене під час ефіру, я піднявся і дав здачі. Просто мене так вчили тато і мама, коли на тебе нападають - давати здачі", - говорить "радикал".

Мосійчук також зазначив, що вже давно знайомий з Шаховим.

В другому пості Ігор розповів про своє самопочуття після інциденту.

Скріншот поста (facebook.com/igor.mosijcuk)

"Штовхнув Сергій мене зненацька, неочікувано. Впав на поранену ногу. Боляче. Підвівся. Як міг намагався дати здачі. Як вийшло судити вам. Наразі вдома. Почуваюся більш-менш. Обробив поранену ногу мазями. Відходжу. За інцидент шкодую", - написав він і додав, що коментарів більше не буде.

Скріншот поста (facebook.com/igor.mosijcuk)

Проте згодом Ігор написав ще один пост, в якому звинуватив Шахова в брехні.

"Сергій Шахов бреше. Світлана Орловська і Микола Вересень цьому свідки! Він просто бреше виправдовуючи свою поведінку і напад на мене", - вважає "радикал".

Скріншот поста (facebook.com/igor.mosijcuk)

Сам же Шахов теж відреагував на інцидент, звинувативши Мосійчука і "Радикальну партію" в популізмі.

Скріншот поста (facebook.com/ShahovSV)

Раніше позафракційний народний депутат Сергій Мельничук і депутат від Радикальної партії Дмитро Лінько влаштували бійку після ефіру ток-шоу на телеканалі NewsOne.

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