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У Дніпропетровській області у двір активіста кинули гранату: усі подробиці

STYLERЖиття    17.12.2018 - 18:39
У Дніпропетровській області у двір активіста кинули гранату: усі подробиці
Колаж РБК-Україна

Колеги активіста вважають, що це пов'язано з його боротьбою з незаконною вирубкою лісу

В місті Синельникове Дніпропетровської області у двір активіста-еколога, який бореться з незаконною вирубкою лісу, кинули гранату. Подробиці розповіли колеги активіста, повідомляє "5 канал".

Інцидент стався ще 11 грудня близько 23:00 вечора, але подробиці стали відомі тільки зараз. У двір приватного будинку активіста громадської організації "Екологічний патруль", який займався зі своїми колегами боротьбою з незаконною вирубкою лісу, кинули гранату РГД. В результаті вибуху пошкоджено дах приватного будинку і автомобіль, який був припаркований поруч. Люди від вибуху не постраждали.

Представники громадської організації вважають, що інцидент пов'язаний з діяльністю активіста в екологічних проектах і таким чином на нього спробували чинити тиск.

Як розповіла голова організації "Екологічний патруль" Тетяна Лампіка, останнім часом вони разом займалися розслідуванням у справі про незаконну вирубку лісу. Під час своїх рейдів вони разом із постраждалим активістом знімали на відео лісорубів, фіксували номери машин і передавали всю отриману інформацію в правоохоронні органи.

Завдяки допомозі активістів, поліція змогла заарештувати "чорних лісорубів". У зв'язку з цим активісти громадської організації регулярно отримували погрози – від них вимагали припинити розслідування.

"Ми почали ці рейди майже місяць тому. Протягом цього місяця є вже 5 кримінальних проваджень. Нам впродовж цього періоду передавали, але в словесній формі загрози. Ми вважаємо, що швидше за все, і це одна з версій поліції, що ці дії, які були з гранатою - це вже таке попередження більш суворе, більш вагоме", - зазначає Тетяна Лампика.

Національна поліція Дніпропетровської області відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганства і винним загрожує позбавлення волі строком від 3 до 7 років.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Дніпропетровській області п'яний чоловік підпалив дружину і сина.

А також розповідали про те, що у мережі показали фото квартири, яка постраждала під час вибуху в Фастові.

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