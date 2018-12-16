В Днепропетровской области пьяный мужчина поджег жену и сына

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Пострадавшие жена и ребенок получили сильные ожоги

В Днепропетровской области, в Криничанском районе в семье произошла ссора, в результате чего мужчина облил свою жену и ее сына бензином и поджег.. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.

Отмечается, что 34-летний местный житель находился под воздействием алкоголя Он поссорился с женой, а за нее заступился 20-летний сын. Мужчина решил это так не оставлять, облил обоих бензином и поджег.

Пострадавших жену с ребенком с ожогами 1-й и 2-й степени доставили в больницу. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПКУ и доставлен в отделение полиции. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство).

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