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В Днепропетровской области пьяный мужчина поджег жену и сына

STYLERЖизнь    16.12.2018 - 19:04
В Днепропетровской области пьяный мужчина поджег жену и сына
Фото: Иллюстративное фото (facebook.com gorodz.info)

Пострадавшие жена и ребенок получили сильные ожоги

В Днепропетровской области, в Криничанском районе в семье произошла ссора, в результате чего мужчина облил свою жену и ее сына бензином и поджег.. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.

Отмечается, что 34-летний местный житель находился под воздействием алкоголя Он поссорился с женой, а за нее заступился 20-летний сын. Мужчина решил это так не оставлять, облил обоих бензином и поджег.

Пострадавших жену с ребенком с ожогами 1-й и 2-й степени доставили в больницу. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПКУ и доставлен в отделение полиции. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство).

Как ранее мы сообщали, семейные ссоры: психолог рассказала украинцам, как избежать конфликтов. Психолог дала советы по предотвращению нарастающего конфликта в семье.

Ранее мы писали о том, что в центре Киева неадекватный мужчина угрожал взорвать свою бывшую гранатой.

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