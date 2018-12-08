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Семейные ссоры: психолог рассказала украинцам, как избежать конфликтов

STYLERЖизнь    08.12.2018 - 11:43
Семейные ссоры: психолог рассказала украинцам, как избежать конфликтов
Фото: РБК - Украина

Психолог дала советы по предотвращению нарастающего конфликта в семье

Главная причина семейных ссор - отсутствие взаимопонимания между людьми. Остановить накаленную ситуацию можно с помощью одного шокирующего вопроса. Об этом рассказала психолог Светлана Арефния в эфире OBOZ TV.

По словам специалиста, в семье очень важно, чтобы между близкими был диалог. Людям необходимо знать и понимать потребности друг друга. Насилие в семье часто происходит именно из-за отсутствия диалога и понимания.

Арефния также отметила, что самое главное – не подкреплять конфликт.

Семейные ссоры: психолог рассказала украинцам, как избежать конфликтовСкриншот из видео

Она объяснила, что конфликт – две эмоции, которые сталкиваются друг с другом, после чего начинают искрить все больше и больше. Если один человек начинает конфликт, то другому необходимо действовать и не подкреплять его эмоционально. И хотя не отвечать эмоционально бывает довольно сложно, это необходимо сделать.

Эксперт подчеркнула, если вы хотите сохранить отношения, то кому-то надо сказать: "Стоп, я не хочу этого слышать".

Психолог также рекомендует в случае семейных ссор не уходить в аффективные реакции.

По ее словам, обычно конфликтная ситуация начинает сильно эмоционально накаляться, после чего оснований для диалога нет. В такие моменты важно возвращать человека в реальность.

Семейные ссоры: психолог рассказала украинцам, как избежать конфликтовСкриншот из видео

"Если начинается какой-то конфликт, надо сказать - посмотри, что ты сейчас делаешь, что ты хочешь мне сказать? Надо возвращать в реальность, тогда человек останавливается. Это очень шокирующий вопрос. Агрессия спадает, потому что нет эмоционального подкрепления. Тогда возможен какой-то диалог", - отметила эксперт.

Она объяснила, что за любым агрессивным действием или насилием стоит какая-то потребность. Обычно, это потребность в любви. Таким способом человек кричит "я хочу, чтобы меня любили", а по-другому он не умеет.

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Видео: РБК-Украина

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