Сімейні сварки: психолог розповіла українцям, як уникнути конфліктів

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Психолог дала поради щодо запобігання наростаючого конфлікту в сім'ї

Головна причина сімейних сварок – відсутність взаєморозуміння між людьми. Зупинити напружену ситуацію можна за допомогою одного шокуючого питання. Про це розповіла психолог Світлана Арефнія в ефірі OBOZ TV.

За словами фахівця, в сім'ї дуже важливо, щоб був діалог між близькими. Людям необхідно знати і розуміти потреби один одного. Насильство в сім'ї часто відбувається саме через відсутність діалогу і розуміння.

Арефнія також зазначила, що найголовніше – не підкріплювати конфлікт.

Скріншот з відео

Вона пояснила, що конфлікт – дві емоції, які стикаються між собою, після чого починають іскрити все більше і більше. Якщо одна людина починає конфлікт, то іншому потрібно діяти і не підкріплювати його емоційно. І хоча не відповідати емоційно буває досить складно, це необхідно зробити.

Експерт підкреслила, якщо ви хочете зберегти стосунки, то комусь треба сказати: "Стоп, я не хочу цього чути".

Психолог також рекомендує у випадку сімейних сварок не йти в афективні реакції.

За її словами, зазвичай конфліктна ситуація починає сильно емоційно загострюватися, після чого підстав для діалогу немає. У такі моменти важливо повертати людину в реальність.

Скріншот з відео

"Якщо починається якийсь конфлікт, треба сказати – подивися, що ти зараз робиш, що ти хочеш мені сказати? Треба повертати в реальність, тоді людина зупиняється. Це дуже шокуючий питання. Агресія спадає, тому що немає емоційного підкріплення. Тоді можливий якийсь діалог", – зазначила експерт.

Вона пояснила, що за будь-яких агресивних дією або насильством стоїть якась потреба. Зазвичай, це потреба в любові. Таким способом людина кричить "я хочу, щоб мене любили", а по-іншому він не вміє.

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Відео: РБК-Україна